Un fallecido y tres lesionados en choque

Un hombre fallecido y tres lesionados provocó un aparatoso accidente de tránsito ocurrido ayer en el kilómetro 58 de la carretera Panamericana, en la jurisdicción de Apastepeque, San Vicente. El hecho sucedió cerca de las 8:30 de la mañana en las cercanías de una gasolinera.

La víctima mortal fue el conductor del automóvil placas P-693-809 el cual rebasó y chocó frontalmente contra el pick up doble cabina placas P-780-432, informaron autoridades de Tránsito de la Policía.

El fallecido fue identificado como Fernando Alfonso Figueroa Chávez, de 33 años, quien tras el impacto quedó debajo del vehículo, atrapado entre los hierros, detallaron las autoridades.

En tanto, los lesionados, ocupantes del pick up, fueron identificados como Blanca Izamar Márquez Ortiz, 26 años; Elizabeth de Turcios, 46; y un menor de ocho años, quienes fueron trasladados hacia el Hospital Nacional Santa Gertrudis, de San Vicente.

"El (conductor) del carro rojo iba rebasando y se dirigía de oriente a poniente y fue cuando colisionó con el pick up blanco. El conductor del automóvil se llevó la peor parte, falleció en el lugar entre los hierros retorcidos", manifestó una fuente policial.

Se conoció oficialmente que tras ser atendidos los heridos se encontraban estables.

Figueroa residía en Lourdes, Colón, La Libertad; y según la inspección realizada en la escena todo apunta a que él conducía a velocidad inadecuada, indicó la fuente.

En tanto, 13 personas resultaron lesionadas, siete de ellas de gravedad, cuando el pick up en el que se transportaban se accidentó en una pendiente de una calle vecinal que de San Pedro Nonualco conduce al cantón San Ramón, en La Paz.

La Policía de Tránsito de La Paz informó que el accidente ocurrió el martes pasado al mediodía, cuando el grupo de personas se transportaba en el vehículo al regresar de San Pedro Nonualco de recoger un donativo de sacos de abono que les entregó la municipalidad.

La policía no precisó la causa del accidente, pero según residentes de la zona el pick up iba sobrecargado por lo que no alcanzó a subir la pendiente, retrocedió y volcó varias veces. El conductor se encuentra hospitalizado bajo custodia policial, informó un agente de Tránsito.