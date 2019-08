Un herido en vuelco de vehículo

Un lesionado causó un accidente de tránsito ocurrido ayer al mediodía en el kilómetro 168 de la carretera Ruta Militar, en el desvío hacía Bolívar, en el departamento de La Unión.

La colisión se dio entre un camión propiedad de una comercial y un vehículo particular, cuyo conductor presuntamente realizaba una maniobra de adelantamiento antirreglamentaria y por la excesiva velocidad a la que conducía, impactó contra el camión, volcando en la vía.

"Yo había bajado a una cliente y me incorporé en mi carril porque me dirigía a Santa Rosa de Lima, cuando de repente vi que venía él y no me quedó de otra que tratar de salirme para que me pegara en la parte trasera, porque sino me iba pegar de frente", relató Denis Argueta, conductor del camión.

El tramo de carretera donde ocurrió el percance forma parte de los puntos críticos donde la División de Tránsito Terrestre de la Policía continuamente reporta accidentes de tránsito, ya sea por realizar maniobras de adelantamiento sin la debida precaución o por velocidad excesiva.

La policía hizo el llamado a los conductores para que respeten las leyes de tránsito y que manejen con precaución, aunque las calles tenga las condiciones para aumentar la velocidad.