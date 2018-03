Un hombre lapidado en Armenia y triple homicidio en Panchimalco

Lee también

Un triple homicidio fue perpetrado en la finca Las Mercedes en el municipio de Panchimalco (San Salvador).La Policía Nacional Civil (PNC) dijo que el aviso lo recibieron a las 9:10 de la mañana de este martes; sin embargo, el crimen habría sido cometido anoche.Por el momento, solamente se sabe que las víctimas son tres hombres que se dedicaban a la agricultura. Tienen los rostros desfigurados y aún no se conocen sus identidades ni edades. Sus cadáveres fueron encontrados con 30 metros de separación entre sí.Los lugareños dijeron que los agricultores asesinados no son de la zona, puesto que no los reconocen y tampoco reportan personas desaparecidas.En otros hechos, un motorista de bus identificado como Óscar Armando Ramírez Menjívar, de 43 años, fue lapidado anoche en la colonia Los Ángeles del municipio de Armenia, en el departamento de Sonsonate.De acuerdo con la información oficial, la PNC recibió una llamada a las 10:05 de la noche en la que se avisaba sobre el hecho. Cuando policías llegaron a la zona encontraron el cadáver.