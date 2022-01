Un juzgado en Gotera que va contra el tiempo

El domingo se cumplieron 30 años desde que se firmaron los Acuerdos de Paz, los cuales pusieron fin a un conflicto armado de 12 años que dejó cerca de 75,000 muertos. Han pasado los años y existe una población que sigue exigiendo justicia, la de El Mozote, donde el Ejército masacró a casi 1,000 personas, incluyendo mujeres y niños.

Fue allí, en diciembre de 2020, donde el presidente Nayib Bukele dijo por primera vez que la guerra en el país y los Acuerdos de Paz fueron una farsa. Familiares de las víctimas opinan lo contrario y exigen justicia.

Por eso es que el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera parece correr contra el tiempo. Las recientes reformas a la Ley de la Carrera Judicial obligaron en septiembre de 2021 al cese del juez propietario, Jorge Guzmán, y la imposición de la jueza Mirtala Portillo de Cruz.

Ella fue jueza de Paz en Sesori, desde febrero de 2013 hasta septiembre de 2021. A partir del 29 de septiembre inició funciones en Gotera, en una sede que está en la mira mundial ya que procesa a más de 12 militares retirados, acusados por la masacre de El Mozote y lugares aledaños.

Hasta septiembre de 2021 el proceso tenía un avance del 80 %, según estimaciones del juez Guzmán. Solo faltaban las declaraciones de tres peritos que presentarían diferentes informes.

"Esperamos que la jueza no vuelva a pedirnos todo: a que lleguen los testigos a dar declaraciones, porque muchos de ellos ya no están, ya fallecieron. Esperamos que ella continúe desde donde está el caso y le dé salida, solo que estudie el caso y que siga para que continúe avanzando", dijo el presidente de la Asociación de Víctimas de El Mozote, Leonel Tobar.

Los familiares de víctimas de la masacre han visto un retroceso en el caso y esperan que en los próximos meses pueda concluir esta etapa de instrucción. "Esperamos que, con la jueza que ha quedado y con los representantes de las víctimas sigamos adelante. Quizás no igual, porque es una persona nueva. Si ella está queriendo ayudar, va a estudiar toda esa gran cantidad de expedientes, porque es bastante. Yo no digo que ella sea corrupta, pero en los jóvenes a veces hay corrupción; pero si Dios quiere y ella no se vende, va a trabajar", señaló Dorila Márquez, sobreviviente de la masacre.

Expectativa. En El Mozote esperan que el caso finalmente llegue a juicio este año.

Ya hay avances

La actual jueza cumple este mes cuatro meses al frente de la sede de Gotera y representantes de las víctimas aseguran que ya realizó algunas diligencias.

"Se había dado la petición para retornar las osamentas de algunas personas que fueron exhumadas en el caserío Yancolo. Ella ha hecho peticiones directamente para conocer cuántas personas se encuentran en el registro único de víctimas, cuántas están debidamente identificadas, cuántas son desplazadas. De todo eso ya hizo peticiones y ya está enterada del proceso", señaló Tobar.

Aún así, algunos, como el exjuez Guzmán, temen que las decisiones de la juzgadora no sean independientes o, peor aún, que se declaren nulas. "No tengo nada contra la nueva funcionaria y no se trata de nombres o de si es capaz o una profesional bien formada, sino que su nombramiento está fuera de los parámetros constitucionales y legales. Muy capaz puede ser, pero si ha sido nombrada de forma ilegal el proceso de por sí está en peligro de que pueda ser objeto de una nulidad".

LA PRENSA GRÁFICA intentó hablar con la jueza, pero desde Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia señalaron que el permiso para que pudiera opinar al respecto todavía estaba en proceso.