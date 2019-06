Un líder que no es ético puede terminar siendo un Hitler"

Autor del libro "Inteligencia interpersonal, más allá de la inteligencia emocional", excónsul de Nicaragua en El Salvador y actual rector del Instituto Iberoamericano de Estudio e Investigación (IBESI), Lincoln Escobar visitó el país para ofrecer una ponencia sobre cómo el liderazgo ético es un elemento clave para mejorar las relaciones humanas y generar armonía social en las instituciones públicas y privadas.

El diplomático de carrera fue invitado por el centro de formación Yancor Coaching & Mentory en el marco de la celebración del Día Mundial de la Innovación y la Creatividad, y destacó que la eficiencia de cualquier institución y organización depende en gran medida del liderazgo ético.

¿Cuáles son los mensajes claves del concepto "liderazgo ético"?

El mundo necesita de líderes éticos, no de cualquier tipo de liderazgo; y a veces estamos formando líderes con características de las definiciones tradicionales de liderazgo que no son éticos y entonces no estamos contribuyendo con la humanidad. El mundo necesita de más líderes éticos en todos los ámbitos a escala familiar, a escala de empresas, a escala de instituciones públicas, de centros de estudio. Estudios científicos que hemos venido desarrollando con algunas universidades con especialidades multidisciplinarias como Neurociencias o Psicología respaldan que sí se pueden desarrollar liderazgos éticos.

¿Cómo es que hemos llegado al punto de la necesidad de impulsar este liderazgo?, es decir, debería ya de por sí ser ético.

Lastimosamente hay concepciones relacionales: ¿cómo te relacionas tú con los demás? Una concepción relacional es la del "Yo-Ello", donde el Ello son las demás personas al servicio del Yo. Entonces, podes tener capacidad de influir en los demás, tener las características de un líder, pero si tu concepción relacional es del "Yo-Ello" vas a ser un Hitler, quien era muy eficiente en movilizar grandes cantidades de gente, pero (con) todas las características tradicionales de liderazgo.

¿Cuál o cómo debería ser, entonces, la concepción relacional?

La buena noticia es que podemos cambiar esa concepción relacional a un "Yo-Otro yo", donde las otras personas son un espejo de ti mismo en la que tratas a las personas como te gustaría que te trataran a ti. Todo tu comportamiento va a estar basado en que nos beneficiemos todos.

¿Cómo está afectando a los países, a sus sociedades, el hecho de que no tengamos estos liderazgos éticos?

En todos los niveles. A escala familiar está el maltrato hacia las mujeres, las agresiones, los abusos, el maltrato a los hijos. A escala organizacional está ese liderazgo autoritario del jefe con el subalterno o del subalterno con el jefe o entre pares de serrucharnos el piso para conseguir estar adelante, ese el típico Yo-Ello. Entonces, todo esto genera un ámbito laboral de conflictividad y, obviamente, esa situación no permite que la persona sea más eficiente, afecta su autoestima, su motivación.

Estamos pensando demasiado en el Yo y no en la solidaridad.

Exactamente. La concepción relacional "Yo-Otro yo 2" es precisamente promover una cultura colaborativa y eso se multiplica. Si yo colaboro contigo, tú vas a querer corresponder en ese mismo sentido y vas a tratar de replicarlo con otra persona. Ahorita estamos promoviendo un congreso internacional de inteligencia interpersonal y liderazgo ético que se va a llevar a cabo el 24 de octubre en San José, Costa Rica. Estamos tratando de hacer conciencia sobre lo que verdaderamente necesitamos, pero ahorita solo estamos resolviendo por encima, tapando hoyitos en los problemas principales, pero eso se puede resolver si cambiamos nuestra concepción relacional con los demás.

¿Cómo está afectando que no haya un liderazgo ético, positivo en el sistema educativo?

Estamos viendo mucho el fenómeno del "bullying", que es precisamente un reflejo de que lo que está prevaleciendo entre los grupos de muchachos populares con conductas agresivas y de rechazo hacia otro grupo de muchachos, y eso tiene consecuencias gravísimas, porque allá (en Estados Unidos) solo agarran un arma y matan, simplemente por todo ese rechazo que han recibido y allí hay un claro indicativo de que algo está mal. La relación de los profesores con los alumnos tiene que ir cambiando también, pero también de los padres con los hijos. Muchos de esos niños que hacen "bullying" son rechazados por sus familiares. Afecta todos los niveles el rendimiento académico.

¿Cómo se puede hacer para fomentar desde la niñez este tipo de liderazgos, que quizás no lo estamos haciendo?

Definitivamente que hay varios focos en los que podemos ir trabajando, como el de las empresas. ¿Cuánto tiempo pasamos en una empresa? Es mucho más que el que pasamos en nuestras casas. También a escala de las escuelas: estamos pensando en programas de formación de liderazgo ético a escala de estudiantes, pero también de profesores; estamos buscando que estos elementos o estas competencias sean incluidas en los pénsum académicos del sistema educativo.

¿No está siendo así por el momento?

Estas son temáticas novedosas. De hecho, antes del concepto de inteligencia interpersonal, que es del siglo XXI, estaba el de inteligencia emocional, que sigue siendo válido y que apenas se ha comenzado a implementar en algunos kínderes, colegios o universidades. Pero todo el tema de inteligencia interpersonal, que abarca todo el aspecto ético está en pañales todavía.