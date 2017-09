Un militar entre los 34 asesinatos del miércoles, y van 17 homicidios hoy

34 personas fueron asesinadas el miércoles, según la cifra dada a conocer esta mañana por la Policía Nacional Civil (PNC). Los crímenes fueron perpetrados en 25 municipios y dos de las víctimas son pandilleros, según la versión oficial.

SANTA ANA

Un soldado de 25 años, identificado como José Narciso Pérez, fue asesinado anoche mientras se encontraba de licencia en su casa en la colonia Lobato de Santa Ana. Estaba destacado en Sensuntepeque, municipio del departamento de Cabañas.

Fue atacado con arma de fuego y murió en el lugar. La Fiscalía General de la República (FGR) reportó el asesinato poco después de las 7:00 de la noche.

Pandilleros son los principales sospechosos del crimen. La zona es asediada por diferentes estructuras criminales. En el año han sido asesinados 17 militares y 33 policías en una ola de ataques directos hacia elementos de las fuerzas de Seguridad.

SAN SALVADOR

Entre las víctimas de ayer también se encuentra una vendedora del centro de San Salvador. Fue asesinada en la calle Rubén Darío, entre la 7ª y 9ª avenida sur, en su puesto informal.

Una vendedora informal fue asesinada anoche en el centro de San Salvador. Foto LPG/Francisco Alemán.

Fue identificada como Cindi Elizabeth Navarrete, de 40 años de edad, aproximadamente. Según dijeron las autoridades, hombres armados le dispararon con arma de fuego, a eso de las 7:30 de la noche, cuando ella vendía ropa en el referido lugar.

La semana pasada, el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén anunció un refuerzo en las labores de seguridad en el centro de San Salvador y otras áreas de la capital. Desde ese día, tanquetas militares se han posteado de manera permanente en algunos puntos de la ciudad. Sin embargo, la medida no parece haber logrado ningún cambio, pues nada menos el pasado sábado fue uno de los días más violentos del año, con 40 asesinatos.

Por otra parte, anoche fue ultimado un hombre no identificado en el pasaje Bolaños de la colonia Bella Vista en el municipio de San Marcos (San Salvador). Los homicidas utilizaron arma de fuego y no se tienen pistas sobre estos.

MORAZÁN

Además, en la noche del miércoles fue asesinado un hombre de 35 años identificado como Juan Carlos Sánchez, en el municipio de Yoloaquín, del departamento de Morazán.

Fue atacado en el kilómetro 177 de la carretera Ruta Militar por hombres que iban a bordo de un vehículo, desde el cual le dispararon.

Otra persona fue asesinada en el caserío Los Villalta del municipio de Guatajiagua. No se conocen más detalles.

USULUTÁN

En Usulután fue asesinado un hombre de 41 años identificado como Juan Francisco Ayala Méndez. Fue atacado a balazos en la colonia Case del municipio de Santa Elena a eso de las 8:00 de la noche.

La PNC dijo que dos hombres llegaron a la vivienda de la víctima y le dispararon. Al parecer, se encontraba solo. Ayala trabajaba como motorista del transporte colectivo, la PNC no especificó de qué ruta. Dijeron que no había recibido amenazas ni tenía relación con pandillas. No se reportan capturas por el crimen, hasta el momento.

SAN MIGUEL

En San Miguel fue asesinado con arma de fuego un hombre en el cantón Piedra Sol del municipio de San Rafael Oriente. El hecho fue perpetrado cerca de las 8:30 p.m.

También, la Fiscalía General de la República (FGR) reportó que procesó dos escenas de asesinato esta madrugada, sin detallar si los crímenes corresponden al miércoles. Uno fue en el cantón Zacamil de Tepecoyo y el otro en el cantón El Progreso, de Santa Tecla, ambos municipios del departamento de La Libertad.

HOMICIDIOS DURANTE ESTE JUEVES

Mientras, esta mañana continúan los asesinatos. Otros 17 homicidios han sido reportados por las autoridades hasta antes del mediodía de este jueves.

SANTA ANA

En el mercado central de Santa Ana fue asesinada una vendedora identificada como Nohemí Margoth Varillas Villalobo. El hecho fue perpetrado aproximadamente a las 6:30 de la mañana cuando la mujer iniciaba la venta sobre la tercera calle poniente del centro de la ciudad, entre la cuarta y sexta avenida sur.

Vendedora asesinada en mercado central #SantaAna aún no ha sido identificada. pic.twitter.com/ciuAa7Klyg — LPGDepartamentos (@LPGDptos) September 28, 2017

LA LIBERTAD

La Fiscalía General de la República (FGR) reportó temprano este jueves que procesó dos escenas de asesinato esta madrugada.

Más tarde, la FGR reportó un homicidio en la colonia Portillo en la carretera de San Juan Opico hacia San Salvador. La víctima es un hombre.

Además, una persona fue ultimada cerca del centro escolar del municipio de Talnique, en la finca Montesol.

Y en la finca Torreón del cantón Lourdes, del municipio de Colón, fue encontrado el cadáver putrefacto de una persona. La Fiscalía no detalló el género de la víctima.

En el mismo sector, la FGR informó al mediodía de este jueves del hallazgo del cadáver de un hombre envuelto en sábanas en la colonia Campos Verdes del municipio de Colón.

SAN SALVADOR

En el municipio de San Martín fue asesinada una persona en la colonia Santa Fe II. La víctima es un hombre.

En Santo Tomás, la Fiscalía procesó otro homicidio en la colonia Monte Frío.

Mientras que en Tonacatepeque, un hombre fue asesinado en un predio del cantón El Tránsito II.

CABAÑAS

La Fiscalía también localizó un homicidio en la calle al río Grande, en la carretera que va del municipio de Sensuntepeque hacia Dolores. La persona asesinada es un hombre.

SAN MIGUEL

Al oriente de El Salvador, un hombre fue asesinado en el cantón Chambala del municipio de San Jorge. El hecho fue perpetrado esta madrugada. Por el momento se desconocen más detalles.

CUSCATLÁN

En este departamento fueron localizados ds cadáveres putrefactos en diferentes lugares, informó la Fiscalía cerca de la 1:30 de la tarde de este jueves. Uno fue hallado en el cantón Palacios del municipio de San Rafael Cedros y el otro en el kilómetro 35 de la carretera hacia el municipio de Suchitoto.

USULUTÁN

Un doble homicidio fue reportado por la Fiscalía después del mediodía en la carretera Panamericana, en el cantón La Puerta del municipio de Mercedes Umaña. Por el momento se conoce que las víctimas son un hombre y una mujer, según información proporcionada por la PNC.

AHUACHAPÁN

Al occidente de El Salvador, en el cantón El Níspero del municipio de Tacuba fue asesinado con arma blanca un hombre, de quien se desconoce la identidad.