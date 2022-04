Un millón de salvadoreños sin vacuna covid-19, según registros

Las estadísticas del Ministerio de Salud (MINSAL) advierten que el estancamiento de la vacunación contra el covid-19 se ha profundizado en las últimas semanas, llegando a los promedios diarios más bajos desde que este proceso comenzó el 17 de febrero de 2021, mientras en el país todavía hay más de un millón de personas que no han recibido ni siquiera la primera dosis.

Entre el 1 y el 26 de abril, la cobertura de la primera dosis de la vacuna aumentó 0.2 puntos porcentuales en comparación con marzo, pasando del 72.2 al 72.4 % de la población total del país, indican las cifras oficiales analizadas por LPG Datos. Ese crecimiento contrasta con el salto de 18 puntos que llegó a experimentar entre junio y julio de 2021.

La cobertura de la segunda dosis también aumento 0.2 entre marzo y el 26 de abril, alcanzando el 67.7 % de la población, frente a los 20 puntos de crecimiento que reportó con la que se completa el esquema primario de vacunación. Al igual que la primera dosis, la segunda registró su mayor incremento entre junio y julio del año pasado, cuando aumentó 20 puntos.

Las cifras oficiales también señalan que la cobertura de la tercera vacuna aumentó de 23.6 a 25.3 % entre marzo y abril. En ese mismo periodo, la cuarta dosis, habilitada desde el 18 de marzo, avanzó de 0.9 a 2.9 %.

Mientras la vacunación sigue perdiendo velocidad, reducir la población de no vacunados se convierte en una meta lejana. Hasta la fecha, se estima que El Salvador sigue teniendo más de un millón de personas que, pese a tener la edad para comenzar su proceso de inmunización, no han recibido ni la primera dosis.

Hasta el 26 de abril, el Gobierno administró 4,579,500 primeras dosis y tomando en cuenta las proyecciones oficiales de población, que calculan 5,700,208 personas de 6 años en adelante, en el país todavía hay 1,120,708 sin la primera vacuna.

"A pesar de que las coberturas de vacunación son aceptables, aún quedan muchas personas elegibles sin recibir ninguna dosis. El desafío es alcanzar a esa población, especialmente a las más vulnerable, porque, en caso de haber brotes, estas personas serían las más afectadas", valoró el epidemiólogo Wilfrido Clará.

La misma opinión le merece la situación a su colega Alfonso Rosales, quien agregó que este grupo de personas no solo se mantienen vulnerables a contagiarse, sino a padecer una enfermedad severa que pueda requerir hospitalización y que inclusive pueda terminar en muerte.

Tanto Clará como Rosales reiteraron que, por el momento, la circulación del virus SARS-CoV-2 en todas sus variantes es baja en el país, pero ambos epidemiólogos destacaron que persiste la posibilidad de que aparezca una nueva variante que complique el panorama.

"Con la cobertura que hay ahorita, pienso que El Salvador es un país de bajo riesgo para que haya otra ola a nivel nacional, pero si surge una variante con características muy diferentes a las que tenemos, entonces puede haber una nueva ola, independientemente de las coberturas de vacunación y de infección", anotó Rosales.

"El problema es que no tenemos información desagregada por edad: si un porcentaje importante de esa población no vacunada son personas mayores de 60 años, con mayor razón son un grupo de alto riesgo; si la mayoría de personas que no se han vacunado son jóvenes, su riesgo es bajo de entrada y no había que preocuparse mucho", añadió el especialista.

El ministro de Salud, Francisco Alabi, por otra parte, admitió el recién pasado martes que la colocación de la tercera y de la cuarta dosis anticovid-19 avanzan más lento y expuso por qué.

"Primero, porque es una de las últimas estrategias implementadas por el Gobierno; y, segundo, porque la primera y la segunda dosis tenían tan solo un mes de diferencia de aplicación (…); en cambio, la tercera y cuarta dosis requieren de una diferencia de tres meses de aplicación", explicó el funcionario durante una entrevista que concedió a Radio Sonora.

"Apego al tratamiento, eso es lo que sucede aquí. No se trata de un problema antivacuna (...) Lo que estamos observando es una disminución de un apego al tratamiento", añadió el ministro.