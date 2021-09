Un millón y medio sin recibir primera dosis de vacuna contra el covid-19

Un millón y medio de salvadoreños mayores de 12 años todavía no han recibido la primera dosis de la vacuna contra el covid-19, es decir, el 30% de la población meta que se ha puesto el ministerio de Salud (MINSAL).

Las proyecciones de población actualizadas recientemente por la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) indican que hay 5.05 millones de personas mayores de 12 años en el país. Por otra parte, el MINSAL reportó 3.54 millones de primeras dosis aplicadas hasta el 31 de agosto. Es decir, el 70.1 % de la población meta ya habría recibido la primera inyección del esquema, quedando pendiente el restante 29.9 %.

Sin embargo, expertos en salud advierten de una pérdida de velocidad en la inmunización contra la enfermedad, especialmente las primeras dosis. "No hay motivo para que el porcentaje de cobertura de vacunación completa vaya aumentando rápidamente, pero que la vacunación de personas por primera vez vaya disminuyendo tan rápido", afirmó el epidemiólogo salvadoreño Wilfrido Clará, radicado en Estados Unidos.

Clará ha estado dándole seguimiento a la pandemia en El Salvador con las escasas estadísticas oficiales y cruzando datos con análisis secundarios de instituciones de prestigio como la Universidad de Oxford e Inglaterra, el Centro de Control de Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de Estados Unidos o el Centro Imperial de Londres.

El epidemiólogo explicó que, pese al porcentaje "aceptable" de las dos dosis, hay un "estancamiento prematuro" en la cobertura de la primera dosis e instó a prestarle atención para que no termine por desacelerar todo el proceso.

"Si no se incrementa el porcentaje (...) que se vacuna por primera vez, va a llegar un momento en el que la cobertura de vacunación completa se va a estancar, porque no va a haber nadie a quien colocarle la segunda dosis. Pero eso no debería estar sucediendo, porque todavía hay un millón y medio de personas sin ninguna dosis", señaló el especialista.

La pregunta es ¿por qué estas personas, que representan el 24 % de la población total del país, aún no ha recibido su primera dosis? ¿Será por que está rechazando la oportunidad de vacunarse? ¿Será que los centros de vacunación más cercanos son de difícil acceso para estas personas? ¿Será por razones ideológicas o religiosas? Estas son solo algunas de las interrogantes que plantea el gremio médico.

Según el epidemiólogo salvadoreño Alfonso Rosales, también ejerciendo en Estados Unidos, esta desaceleración en las primeras dosis "es la tendencia que llevan los demás países a medida van completando las segundas dosis". Sin embargo, también indicó que "pareciera que solo la gente que ya estaba vacunada es la que se está vacunando con segunda dosis y no están captando gente nueva".

Ambos reiteraron la importancia de que el Gobierno mejore su estrategia de comunicación sobre la vacunación. A juicio de Rosales, el desconocimiento propicia el miedo a la vacuna. "Podría ser que la gente está dudosa de vacunarse por miedo, por falta de información sobre los efectos secundarios", apuntó.