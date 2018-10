Un muerto por fuerte accidente entre camión con arena y furgón en Santa Ana

Un hombre que viajaba como pasajero en la parte delantera de un furgón murió en un choque contra la parte trasera de un camión que transportaba arena en el kilómetro 42.5 de la carretera Panamericana en el sentido hacia Santa Ana.

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

El accidente de tránsito ocurrió a eso de las 5:30 de la mañana en la jurisdicción de la colonia Italia del municipio de Coatepeque.

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

Ambos vehículos se desplazaban hacia el occidente. El camión se desplazaba sobre el carril derecho, de tránsito lento, y el furgón también.

Foto de LA PRENSA/Jonatan Funes

“Presumimos que el camión arenero no traía luces traseras”, explicó una fuente policial y agregó que la hipótesis es que el conductor del furgón no alcanzó a ver el camión que iba adelante. “Cuando lo tuvo demasiado cerca, (el conductor del furgón) intentó pasarse al carril izquierdo pero ya no tuvo la suerte de hacerlo con rapidez y fue que se dio el impacto… sale expulsado el acompañante del furgón y cae sobre el pavimento ya muerto”, dijo la fuente.