Un muerto y 14 heridos en accidente vial

La imprudencia y no respetar la distancia entre vehículos en la carretera provocó un accidente que dejó como saldo la muerte de un hombre y a 14 personas lesionadas en Santa Ana, informó la División de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC). El accidente ocurrió el domingo anterior por la noche, en el kilómetro 71 de la carretera Panamericana, cerca de la entrada al municipio de Chalchuapa, en Santa Ana.Según el reporte policial, en el accidente estuvieron involucrados tres vehículos, dos pick ups y un microbús de transporte de turistas, que al parecer regresaba de un viaje de Guatemala.De acuerdo con la versión de la Policía, el pick up placas P-506-186, conducido por Juan Antonio Lemus Ramírez, de 61 años de edad, al no respetar la distancia correspondiente, impactó en la parte trasera del otro pick up, placas P-40-136, que era manejado por Francisco Oswaldo Puentes Coronado, de 28 años de edad.Del impacto, este pick up fue lanzado al carril contrario, que de la ciudad de Chalchuapa conduce hacia Santa Ana, donde circulaba el microbús placas P-496-140, con el que chocó de frente, provocando que el microbús volcara.Puentes Coronado falleció en la escena, mientras que su acompañante, que era su hermano, identificado como Wílber Ernesto Puentes Coronado, y al menos 13 pasajeros que se transportaban en el microbús resultaron lesionados y fueron trasladados por particulares hacia los hospitales nacionales de Chalchuapa y al San Juan de Dios de Santa Ana.Como responsable del accidente fue detenido el conductor del primer pick up, Lemus Ramírez, quien será acusado de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, ya que según la policía, es el responsable por no respetar la distancia reglamentaria entre vehículos.“El pick up le da alcance al otro, lo saca de la vía, del carril, y lo pasa para la vía contraria, donde choca frontalmente con un tercer vehículo. Tenemos un fallecido que es el conductor del vehículo al cual se le dio alcance por el primero”, dijo una fuente policial.Agregó que el accidente también pudo haber sido provocado por la escasa iluminación que hay en la zona y porque el vehículo impactado no tenía en buen funcionamiento las luces traseras.“Los vehículos no andan con las luces en forma adecuada. Aquí, al parecer, como que ha habido descuido de uno de los conductores con respecto al vehículo que andaba sus luces en mal estado”, comentó el agente.Las autoridades indicaron que el conductor detenido será presentado ante las instancias judiciales respectivas para que responda por los daños causados.De acuerdo con los agentes Tránsito de la Policía, esta clase de accidentes podría evitarse si los conductores respetaran las normas de tránsito, ya que según la inspección, el vehículo que realizó el primer impacto también era conducido a excesiva velocidad.Entre los lesionados hay varios menores de edad, quienes al igual que el resto de víctimas resultaron con heridas y traumatismos de diversa gravedad.