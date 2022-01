Un muerto y 500 evacuados por incendios en Troncal del Norte

Una persona falleció y unas 500 fueron evacuadas tras el incendio de un camión que transportaba combustible, ocurrido en el kilómetro 4 y medio de la Carretera Troncal del Norte.

El Cuerpo de Bomberos recibió la alerta a eso de las 11:30 de la mañana de ayer. Según la información preliminar, el incendio ocurrió cuando el camión cisterna, que presuntamente se conducía a alta velocidad, colisionó con la parte trasera de una rastra cañera placas C-75089 que se encontraba estacionada a un costado de los carriles que conducen de Apopa hacia San Salvador.

La Policía Nacional Civil (PNC) detuvo al conductor de la rastra por haberse estacionado en la zona, mientras que el motorista del camión murió al instante, confirmaron cuerpos de socorro.

La Cruz Verde trasladó a un hospital al acompañante del motorista de la cisterna, pero hasta el cierre de esta nota no se había confirmado su identidad ni la del fallecido. "Nosotros trasladamos al acompañante del motorista de la pipa, que era un jovencito. Él manifestó tener 17 años, pero no sé si en el movimiento, en todo el ajolotamiento, dijo 27 o 17, porque no creo que siendo menor de edad anduviera ahí. Todavía no tenemos identificación (del conductor fallecido)", explicó Atilio Urías, vocero de la Cruz Verde.

Según los Bomberos, el incendio del camión cisterna se controló a eso de las 12:09 del mediodía, pero el combustible se esparció por la zona, llevando las llamas hacia maleza, una venta de repuestos e incluso un vehículo particular que estaba en la zona. La Cruz Verde estimó que el incendio afectó cerca de dos kilómetros a la redonda.

"El combustible que derramó la pipa sobre el kilómetro 4 y medio de la Carretera Troncal del Norte ha generado incendios en diferentes puntos cercanos al lugar del accidente", tuiteó el ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegaín, a la 1:12 de la tarde.

Para controlar el fuego, el Cuerpo de Bomberos recibió el apoyo de helicópteros de la Fuerza Armada. "Pedimos el apoyo de la Fuerza Aérea porque el lugar es bien complicado, existe demasiado árbol y es mucha cantidad de bambú, mucho material de maleza", dijo el director de la institución, Edwin Chavarría.

"Hemos evacuado a más de 500 personas, 69 familias de la comunidad Acción de El Salvador (...). Tenemos un reporte de 10 personas que se vieron afectadas por intoxicación o por inhalación del humo y han sido trasladadas al hospital de Zacamil", informó el funcionario.

Cerca de las 2:00 de la tarde, Bomberos informó que había controlado la emergencia y estaba retirando de la carretera los remanentes del combustible.