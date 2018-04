Un muerto y 8 heridos en accidentes viales

Dos accidentes de tránsito ocurrieron ayer en el departamento de San Vicente, con saldo de una persona fallecida y ocho lesionadas. El primer percance ocurrió a las 4:45 de la madrugada en el kilómetro 46 de la carretera Panamericana, en Santo Domingo, San Vicente.



La víctima mortal fue identificada como José Humberto Aguirre, de 48 años de edad, mientras que los lesionados fueron Julio César Aguirre, de 47, y Alma Carolina Villalta Aguirre, de 37, esta última conductora del automóvil placa P-395-397.



De acuerdo con la versión de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), dicho vehículo se desplazaba de oriente a occidente y la causa del percance fue la velocidad inadecuada, haciendo que la conductora perdiera el control y chocara contra un árbol.



“Tenemos una escena prolongada. La conductora iba de San Vicente para San Salvador a excesiva velocidad, chocó contra un árbol y del impacto invadió el carril contrario. En ese momento venía un pick up de occidente a oriente y también lo impactó, sacándolo a la calzada”, comentó la fuente policial.



Humberto Aguirre iba en el asiento trasero y, según las autoridades, habría muerto producto del golpe con el pick up en la esquina derecha. “Si el pick up no alcanza a pegarle, todos hubieran salido lesionados, pero casualmente iba el carro y lo impactó”, agregó la fuente policial.

El conductor del pick up, identificado como José Marvin Alfaro, sufrió golpes leves.



En el otro accidente, seis personas que hacían fila para recibir el paquete agrícola, incluyendo a una menor de edad y una embarazada, fueron arrolladas por un microbús luego de que colisionó con un camión, en el kilómetro 84 de la carretera del Litoral, en las inmediaciones del cantón San Nicolás Lempa, en Tecoluca.