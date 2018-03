Un muerto y un PNC herido por tiroteo y un cadáver con rótulo “grupo de exterminio”

Lee también

Cerca de las 4:00 de la mañana de este sábado, el cadáver de un joven de quien aún se desconoce su nombre, fue abandonado en la calle principal de la colonia San Pedro, en el municipio de Mejicanos (San Salvador).El cadáver estaba envuelto en una bolsa negra y con él dejaron un mensaje en un papel: "Grupo de exterminio", decía.La Policía Nacional Civil (PNC) dijo que el cuerpo tenía un tatuaje, pero que no era referido a ninguna pandilla ni grupo delincuencial.Dijeron que aunque investigarán si el crimen estaría ligado a grupos de exterminio, tal como decía el rótulo dejado al cuerpo, o si se trata de un intento de despistar a los investigadores.En otros hechos, una persona murió y hay un agente de la PNC herido por un tiroteo ocurrido en el municipio de Ilobasco, en el departamento de Cabañas.El enfrentamiento fue informado esta mañana por la Fiscalía General de la República (FGR), que preliminarmente no ha informado detalles sobre la persona fallecida y del nivel de gravedad de las heridas del policía.Otro tiroteo ocurrió anoche en el municipio de Quezaltepeque. Ahí murió un pandillero que vigilaba para la estructura delincuencial.Este sábado también fue ultimado un hombre identificado como José Inés Chévez, de 43 años, cuando se encontraba en el baño de su casa ubicada en el municipio de Uluazapa (San Miguel).La PNC dijo que fueron cerca de tres hombres armados los que le dispararon. No conocen las causas del crimen.El hombre vivía con su familia, sin embargo los asesinos solamente lo atacaron a él.Esta mañana también fue reportado el hallazgo de un cadáver semienterrado en colonia Gálvez, la lotificación El Guaje I, en el municipio de San Marcos (San Salvador). La PNC no ha dado más detalles de esto.