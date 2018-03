Un niño fallecido en vuelco de pick up

Lee también

Un menor de edad murió y cuatro personas más resultaron lesionadas ayer durante un accidente de tránsito entre un pick up y una rastra, ocurrido en el kilómetro 83 de la carretera Longitudinal del Norte, que de Metapán (Santa Ana) conduce hacia Chalatenango.El menor fallecido fue identificado como Kevin Geovanni Aguilar Tejada, de 10 años, mientras que los lesionados son Yesenia Aguilar, de 29 años y madre del niño fallecido; José Alonso Cruz, de 45 años; y otros dos menores de 10 y 13 años, respectivamente, quienes fueron trasladados al Hospital de Nueva Concepción, en Chalatenango.Según la Policía Nacional Civil (PNC), las víctimas se conducían en el pick up placas P-187-241 con rumbo hacia el cantón El Matazano del municipio de Santa Rosa Guachipilín, en Santa Ana, cuando el conductor del vehículo intentó sobrepasar a una rastra en una curva pero no pudo, perdió el control y volcó.Uno de los lesionados afirmó y que le habían pedido aventón al conductor del pick up, quien después del accidente huyó del lugar, al igual que el motorista de la rastra.Pasado el mediodía, ni la fiscalía ni Medicina Legal se habían hecho presentes para reconocer al niño fallecido por la distancia del lugar donde fue el accidente.La policía dijo que en el lugar son frecuentes los percances viales, ya que la mayor parte de la carretera es en curvas y los conductores conducen a excesiva velocidad.