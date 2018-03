Un pandillero se fuga de bartolinas policiales de Ciudad Credisa

Lee también

Fuentes policiales confirmaron ayer la fuga de Fredy Humberto Mejía Martínez, pandillero que se encontraba detenido en las bartolinas del puesto policial de Ciudad Credisa en Soyapango, San Salvador.Según información policial, Mejía Martínez fue detenido hace tres meses por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego.Al cierre de esta nota, los oficiales asignados al puesto policial de Ciudad Credisa y Sierra Morena afirmaron que no tenían autorización para brindar información al respecto, por lo que no se pudo conocer la manera en que se dio el escape.El puesto de la Policía Nacional Civil (PNC) en Ciudad Credisa está ubicado en la calle Cuscachapa número 28.A inicios de este año, 10 pandilleros se fugaron de las bartolinas policiales ubicadas en San Francisco Gotera, Morazán.En dicha fuga, los pandilleros utilizaron una sierra para retirar los barrotes que reforzaban la parte interior de la celda; posteriormente, utilizaron dichos hierros para cavar un agujero y salir por la parte trasera de la sede policial, que colinda con un río.Autoridades policiales han asegurado en varias ocasiones que las bartolinas policiales no tienen las condiciones necesarias de seguridad para alojar a personas más allá de las 72 horas.Según datos oficiales, el año pasado alrededor de 5,400 personas se encontraban recluidas en bartolinas de la PNC. De estas, el 80 % ya tenía una condena firme en su contra, mientras las demás estaban siendo procesadas.La PNC capturó el año pasado a aproximadamente 89 personas cada día.