Un pedido de auxilio, tras 53 días de confinamiento en 3 centros de contención de El Salvador

Daniel cumple este lunes 4 de abril 53 día confinado en un centro de contención del Gobierno, sin que haya mostrado alguna vez algún síntoma siquiera leve de alguna enfermedad.

Daniel prefiere que se reserve su nombre real por temor a las represalias.

Él llegó procedente de Panamá el 13 de marzo, junto con otros dos hombres que realizaban un viaje de negocios. Uno de sus compañeros era Óscar Méndez, el ingeniero que falleció el 1 de abril en su cuarto de hotel en Santa Elena (Antiguo Cuscatlán) porque nadie acudió en su ayuda cuando él pidió auxilio al sentir que se estaba ahogando.

Cuando llegaron de Panamá, a los tres los llevaron al centro de contención de la Villa Olímpica en Ayutuxtepeque, donde estuvieron dos semanas. El 26 de marzo trasladaron a Daniel hacia el Hotel Ágape, de Sonsonate, junto al otro compañero; las autoridades dejaron a Óscar en la Villa porque tenía tres días de estar sufriendo fiebres. Fue la última vez que lo vieron.

Daniel cuenta que cuando los sacaron de la Villa les mintieron prometiendoles que el tiempo en cuarentena seguía contando igual, por lo que su salida se estimaba a mediados de abril. Sin embargo, esto no fue así. "Cuando llega el dia que tocaba salir en Ágape nos llevamos la sorpresa que dijeron: `bueno, señores, ustedes no salen ahora, ustedes apenas tienen 15 días aquí'".

El 4 de abril, tres semanas después de haber llegado del extranjero, le hicieron la primer prueba de covid-19. El resultado no llegó sino hasta más de dos semanas después. "Me llaman el 21 de abril, un médico, y me dice: 'le llamó porque su prueba salió positiva'... ¡Y lo cuestioné! ¿Cómo usted me viene a decir 18 días después, que mi prueba salió positiva?".

"Dé gracias a Dios que salió asintomático, así que aliste sus cosas que va a ser trasladado a San Salvador para darle tratamiento", fue la respuesta del médico. "Yo pensé que estaba bromeando, pero a los treinta minutos ya tenían el bus ahí", recuerda.

En el bus salieron 14 personas, todas supuestamente contagiados de covid-19, según las autoridades. 8 eran del Hotel Ágape y 6 del Hotel Las Palmeras de Sonzacate. Les dijeron que los llevaban hacia el Hotel Crown Plaza, pero en el camino el bus se desvió y dejó a 11 en el Hotel Pacific Sunrise en el puerto de La Libertad. "Nos quedamos tres. Cuando había terminado nos dicen: ustedes tres van a ser trasladados a San Salvador, a otro hotel, al hotel Las Terrazas".

Ahí, Daniel y los otros recibieron un formulario para firmar en el que constaba su nueva fecha de ingreso: 21 de abril. Le prometieron que estaría solamente siete días en etapa de observación, pero ya lleva 14 días en el lugar.

En Las Terrazas, Daniel fue puesto en una habitación individual. Antes había estado en una doble en Ágape; mientras que en la Villa Olímpica estuvo mezclado con todos pues nadie estaba en aislamiento.

A los cinco días, el 26 de abril, le hicieron a Daniel y los otros recién llegados una segunda prueba de covid-19 y le prometieron dar un resultado a los tres días. Le dijeron también que si salía negativa los enviarían a su casa.

"Hubo noticias, pero solamente para mis dos compañeros en el bus. A ellos dos se los llevaron a su casa y cuando comienzo a preguntar por mi caso nadie me dice nada. Hasta este 4 de mayo no tengo noticias de mi segunda prueba, no tengo conocimiento de qué van a hacer conmigo. No quiero terminar como mi compañero y amigo que falleció", comenta.

Daniel agrega que después de 53 días en confinamiento y sin ningún síntoma de nada, "decir que tengo el virus es mentira y se llama privación de libertad".

"Yo no tengo ningún síntoma desde que ingresé a la Villa Olímpica a la fecha. Quizá me quieren enfermar o me quieren matar, porque bien extraño que no den señales de mi prueba".

Daniel aclara que a pesar que lo trasladaron con argumentos de que era un caso positivo y le darían tratamiento, hasta la fecha no ha recibido nada.

Sospecha que ninguno de los que están en ese hotel son casos confirmados.

"Me he dado cuenta porque los centros de contención los tienen clasificados. Hoteles asignados para positivos son Beberly Hills, Holliday Inn, Windson en la Escalón y el Hotel Mirador Plaza, aquí en el Terraza solo somos sospechosos o lo que ellos llaman nexo epidemiológico", dijo.

Relata que le toman la temperatura una vez al día. Como él es hipertenso, dice que tiene que rogarle al personal de salud para que le tomen la presión.

Cuenta que tienen un teléfono para llamarle al personal de Salud en el hotel pero "cuesta que contesten", pues solamente hay tres personas para atender a 155 confinados.

Mientras tanto, Daniel hace un llamado de auxilio para que le comuniquen el resultado de su segunda prueba y lo envíen a su casa.

Ya ha presentado un hábeas corpus en la Sala de lo Constitucional y pedido ayuda a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). "Hemos llegado a pensar que hay algo de por medio para tenernos aquí", menciona.

"Si a mi me dijeran, aguantémonos para el miércoles, porque el miércoles se va... pero mi incertidumbre es que los días pasan y pasan y pasan y a mi nadie me dice nada, no quiero pensar que la han perdido (la prueba) o intencionalmente la han apartado", dice.

"Quiero conocer el resultado de mi segunda prueba, porque de eso depende que pueda salir, porque sé que es negativa", concluye.