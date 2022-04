Un policía resulta lesionado de gravedad en accidente de tránsito

Un agente de la división rural de la Policía Nacional Civil, del cual autoridades no brindaron identidad, sufrió lesiones de gravedad tras un accidente ocurrido la noche del jueves 14 de abril en la carretera del Litoral en el desvío conocido como El Manguito entre los cantones El Brazo y El Delirio de la jurisdicción de San Miguel.

De acuerdo con el reporte policial, el hecho habría ocurrido entre 8:30 y 9:00 de la noche del jueves. Un vehículo de características no establecidas habría embestido al agente policial mientras patrullaba en su motocicleta de equipo.

Del impacto, el efectivo policial salió de la carretera y cayó en un cerco. Esto le ocasionó múltiples heridas, por lo que tuvo que ser auxiliado por personas que estaban en la zona para rescatarlo y trasladarlo a un centro hospitalario donde ha estado ingresado.

En un video del percance publicado en redes sociales se puede escuchar como el efectivo policial solicita a las personas que lo saquen. "Ya no aguanto, no me dejes morir", son las palabras que se distingue que dice el policía herido. Hasta ayer, el estado de salud del agente rural era desconocido. Solamente se informó que el vehículo que lo embistió se dio a la fuga.