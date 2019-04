"Un privado no determina el éxito o no de una institución"

El pasado 18 de marzo los partidos de derecha habían acordado conformar la junta directiva de la Autoridad Nacional del Agua; sin embargo, tres días después dieron marcha atrás y decidieron dejar sin efecto los 14 artículos de la ley de aguas que habían acordado en las últimas dos legislaturas. El acuerdo de la comisión de medio ambiente era conformar el ente rector por el titular que sería nombrado por el presidente de la república, a propuesta del Ministerio de Medio Ambiente.

Otros cuatro directores serían propuestos por el Ministerio de Agricultura, las municipalidades, la Universidad de El Salvador y las juntas de agua. Además, estarían dos directores que provendrían de los sectores industriales y agropecuarios. La inclusión de estos últimos sectores volvió a generar rechazo y provocó protestas por considerar que se estaría "privatizando" el agua.

La presidenta de la comisión y diputada de ARENA, Martha Évelyn Batres, considera que se está haciendo un uso político del tema y descarta que exista esa intención, dado que antes de la conformación del ente contralor existía un acuerdo entre los diversos partidos políticos.

El 18 de marzo en la comisión de medio ambiente hubo acuerdo para definir la conformación del ente rector del agua. Incluyeron al sector agropecuario y al sector industrial. ¿Por qué es necesario que estén esos dos sectores?

Precisamente en este artículo de la conformación de la junta directiva nos tardamos siete meses en lograr definirlo... Cada grupo parlamentario presentó propuestas en cuanto a la conformación de la junta directiva. Empezamos a ver cuáles eran los temas, los sectores o las entidades que coincidían para poder empezar con esos temas que nos acercaban. Yo sostuve reuniones bilaterales con el FMLN y esto era algo que ya lo habíamos conversado. El acuerdo era votar por aquellas entidades que teníamos en común. La sorpresa fue lo que ocurrió el lunes, que a las horas de las horas se echaron para atrás. No solamente tuvimos conversaciones con el FMLN sino con los otros partidos políticos.

Y no es que sea necesario que ellos (sector agropecuario e industrial) participen, y lo quiero dejar claro, pero sí es importante que en la mayoría de entidades autónomas hay participación de privados. En este caso la diferencia es y radica en que no son representantes de privados, sino que son propuestas que se van a tener. Incluso somos específicos, porque cuando se aprobaron cinco artículos en la legislatura pasada estaban las inhabilidades de quiénes no podían ser parte del ente rector. Dentro de las inhabilidades estaban las personas que representaran a una gremial o que tuvieran un interés directo en el manejo y uso del agua. Lo que surge aquí es el hecho de blindar que sean representantes, sino que son a propuesta y son equipos técnicos.

¿Cree que estos sectores no defenderán los intereses de la empresa privada?

En realidad no, porque entonces sería el "modus operandi" de las autónomas. De hecho, en ANDA existe participación y ahí sí es con nombre y apellido de una gremial que está participando y es CASALCO. Por otra parte, FOVIAL es una institución autónoma donde hay varios miembros, incluso hay tres entidades privadas con nombre y apellido, tres del gobierno y el resto que participan. ¿Qué es lo que ocurre? FOVIAL es un ejemplo de una excelente ejecución presupuestaria y de un buen manejo. O sea, no te determina la participación de un privado el éxito o no de una institución. Lo que hacen es (que) son como un testigo del proceso. CEPA, SIGET tienen participación de privados. ¿Cuál es la diferencia entre esa participación en muchas instituciones? Es que en este caso es una propuesta, no es alguien directamente de la gremial. ¿Y por qué te digo de la parte técnica? Es precisamente por recomendaciones de CEPAL. ¿Cómo se puede maximizar la independencia de las autoridades de agua? Habla que los titulares de las instituciones de agua deberían ser nombrados sobre la base de criterios profesionales, precisamente para evitar que exista un manejo político como lo hemos estado viendo hasta este momento. Ellos también hacen referencia a que sean técnicos los que participen.

En este caso hay un uso político. Es un tema que no solamente es de El Salvador, sino que a nivel de Latinoamérica la izquierda se ha apoderado de ese tema y siempre ha hablado de esa palabra de privatización.

¿El FMLN había aceptado que estos sectores estuvieran en el ente rector?

Ya había posturas, no era nada nuevo. No les sorprendió, porque cada grupo parlamentario antes habíamos presentado propuestas. ¿Qué fue lo que nosotros hablamos? Votemos por las coincidencias y si va a haber algunos que no se van a aceptar, porque lo ideal fuese votar por unanimidad, pero logremos una manera de acercarnos a la posibilidad de conformar el ente rector. Ellos sí sabían de las propuestas que habían hecho los partidos de la participación de estas entidades.

A mí me pesa que lo que se había avanzado se haya desecho de un solo plumazo. Eso fue lo que ocurrió en la plenaria del 21 de marzo. Y me pesa porque ya había habido un avance, habíamos tenido mucha ayuda, cooperación internacional. Habíamos logrado la creación de una entidad autónoma, habíamos logrado las atribuciones, habíamos logrado establecer que el agua es un derecho humano, que es un bien de dominio público, que le pertenece al Estado.

Mi punto es que si existen desacuerdos, conversémoslos. Estos no son temas ideológicos o políticos. Para mí, el tema del agua debería ser un tema que nos acerque, (que) dé consenso. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que en la práctica también se dan acciones populistas y eso es algo que por lo menos en mí no lo van a encontrar. Yo soy alguien que estoy firme en mis principios, que estoy definida, que creo en la responsabilidad que la población me dio al elegirme y al confiar no solo en mi rostro, sino al partido que yo represento. En mí no van a encontrar una acción que por un tuit yo vaya a cambiar una posición.

¿Está en desacuerdo con los mismos diputados de ARENA que votaron a favor de hacer un borrón y cuenta nueva?

Estoy en desacuerdo de que hayan botado el trabajo de dos legislaturas. La conformación de la junta directiva era un tema que podíamos discutir. No es la ley aprobada, eran artículos y que todavía podíamos entrar a una discusión más amplia si era necesario. Es un retroceso, es volver a iniciar de cero. Trece años le ha costado al país no tener una ley de agua.

Mi partido lo que expresó es que necesitábamos buscar consensos y yo también avalo el tema, porque hemos visto un caos social y posturas extremistas. Personalmente he recibido amenazas de muerte. Incluso, no solamente hacen amenazas a mi persona, sino a mi familia.

Hay un rechazo de sectores sociales y de la academia. Incluso la Iglesia dijo que es vergonzoso y que en ningún país está la empresa privada en el control de agua. ¿Por qué insistir que se incluya al sector privado?

No es que se trate de insistir en que participen, sino que no estamos hablando de una gremial privada en específico, eso es lo que quiero aclarar. Estas fueron propuestas de todos los partidos políticos y que a mí no me compete tampoco responder por cómo los otros han propuesto y a quiénes han propuesto. De hecho, el diputado Adelmo Rivas, que llevó la postura de GANA, una de sus propuestas precisamente era la participación del sector agropecuario. Es más, él mencionó que fuera COMURES los que participaran, nosotros hablamos de municipalidades. Entonces, cuando empiezas a ver eso, vas a buscar los consensos. No se trata de que ARENA lo quiere, que es como lo han tratado de manejar.

Cuando nosotros arrancamos esta legislatura nuestro tema prioritario, y fue un acuerdo tomado por la comisión, era el estudio de la ley de agua. Yo soy la primera consciente de que debe existir una normativa que regule este tema, no solamente para el uso del agua, sino también para el tema de la protección de las cuencas, de la reforestación. No tenés planes concretos de acción que busquen revertir eso. El MARN es uno de los ministerios con más baja ejecución presupuestaria que existe. Entonces no es coherente. Hoy por hoy no existen plantas de tratamiento del agua, pero tampoco de captación de agua lluvia. El agua potable se pierde más del 50 % en las tuberías, y dicho por los funcionarios, solo en el área urbana. Entonces, nosotros deberíamos tener un plan de acción visionario para el manejo del agua y eso es lo que todos deberíamos estar hablando en este momento.

Como presidenta de la comisión de medio ambiente, ¿cuándo pondrá en agenda el tema de la ley de agua?

Cuando exista la buena voluntad. Vamos a convocar a la comisión, el trabajo no para. Tenemos otros proyectos de ley como es el tema del manejo de los desechos sólidos y fomento al reciclaje que también es un tema que abona al medio ambiente y al que debemos dar importancia. Yo no puedo dar por cerrado este tema, pero en este momento no existen las condiciones.

¿Cómo va a medir que existen las condiciones?

Cuando en realidad exista la voluntad de hacer una discusión técnica y no política. Hay muchas entidades, organismos internacionales, que están participando en esta discusión y nos han ofrecido que técnicos analicen estos proyectos de ley. Incluso, no sabemos si el nuevo gobierno va a presentar otro proyecto de ley. Entonces, tenemos frente a nosotros cuatro proyectos que han sido la base de esta discusión. Tengo entendido que ha venido un consultor español que va a dar una resolución sobre el tema de la gobernanza del agua. Vamos a tener otra cantidad de insumos que nos van a permitir a nosotros (saber) si existe la buena voluntad y el consenso, que para mí es la palabra clave que debe existir, volver a poner el tema en la mesa para que se dé la discusión.

Como ARENA, ¿están dispuestos a que el ente rector quede únicamente público o no?

Nosotros estamos dispuestos a analizar cualquier situación. Estamos dispuestos a que exista un consenso. Discutámoslo. Si esa es la postura, si los otros partidos políticos también lo hacen, busquemos el consenso. Yo no te puedo decir: ‘Yo me voy a cerrar en una postura’. Sería muy irresponsable de mi parte.