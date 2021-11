“Un proceso con pruebas ilegales, es un proceso viciado desde el principio”: Roy García recibe acusación formal

La Fiscalía General de la República (FGR) acusa formalmente a Roy García por supuestamente sobornar a dos legisladores de NI. El Juzgado Sexto de Paz de San Salvador notificó este día a José Rogelio García Castro, conocido como "Roy García" por el supuesto delito de cohecho activo (soborno) que le acusa la Fiscalía General de la República (FGR).

La defensa de García, personificada por el abogado Miguel Ángel Anaya, compareció ante el juzgado para recibir la notificación de la intimación formal. Según Anaya, lo único que consta en el caso es la grabación y la transcripción de la grabación. Sin embargo, asegura que “son efectos que la FGR no va a poder probar nunca, porque para poder establecer el delito de cohecho y la legalidad de la grabación, tiene que poseer la grabación original y explicar por qué medios se grabó”.

“La prueba tiene que ser obtenida de una forma lícita y una grabación donde no hay consentimiento de las partes presentes no puede ser lícita. Es un derecho constitucional”, explicó Anaya. Además, agergó que el testigo es un PPI el cual dijo no reconocer al señor Roy García. El abogado Anaya comentó que “le presentaron una fotografía y dijo no conocerlo. No hay ni incautación de teléfono para probar los audios”. De igual forma, Anaya cuestionó los medios por los cuales se obtuvo el audio y la veracidad del mismo.

Foto: Archivo LPG

Según el representante fiscal, la investigación nació luego de que se filtrara un audio de una supuesta reunión con diputados de Nuevas Ideas. "Al parecer había una negociación entre el señor Roy García con dos funcionarios públicos, a partir de esa situación el ente fiscal se giró una apertura de oficio y con ello se generó una investigación que nos llevó a corroborar la información y establecer la participación en el ofrecimiento de ciertas dádivas a los funcionarios", explicó la Fiscalía.