"Un reglamento no puede legislar lo que la ley no previó en su cuerpo legal"

La aprobación de la Ley Bitcóin en junio pasado, y su próxima entrada en vigencia, generó una "ola" de análisis y notas sobre la decisión de darle categoría de moneda al criptoactivo. En esta entrevista, Mónica Machuca, de la firma EY, aborda una serie de aspectos legales de la norma.

¿Cuáles son los cambios más importantes que introduce la Ley Bitcóin?

Uno de los aspectos más importantes es que esta ley es bastante escueta y establece a grandes rasgos la adopción del bitcóin como moneda de curso legal, por lo que se le da poder liberatorio irrestricto e ilimitado para todas las transacciones que las personas naturales o jurídicas, tanto públicas como privadas, puedan realizar a cualquier título. Se le da el mismo tratamiento que el dólar y el colón.

Otro aspecto importante es que la ley dice que el bitcóin tendrá un tipo de cambio respecto al dólar determinado libremente por el mercado, esto no termina de quedar claro, porque pareciera indicar que no va a haber una tasa de cambio referencial como si sucedió con el dólar y el colón. La ley estableció que el tipo de cambio sería 8.75 de colón equivalente a un dólar. No han establecido cómo se va a determinar está variabilidad, si el BCR va a establecer establecerá algunas tablas para cambio.

Consideramos que el artículo más polémico es el 7 que establece la obligación para los agentes económicos de aceptar bitcóin como medio de pago ante el ofrecimiento de un tercero para pago de bienes o servicios, la obligatoriedad no es en ambas vías, porque para utilizarlo como medio de pago es opcional, pero para el que recibe, para prestador de servicios o que está proveyendo un bien, para él no es opcional es obligatorio de acuerdo a lo que establece la ley.

¿Qué significa que, aparte de ser moneda de curso legal, el bitcóin tenga 'irrestricto con poder liberatorio'?

Quiere decir que todas las obligaciones pueden ser cubiertas, cumplidas y saldadas por este medio de pago, que es uno de los temas que establece que las obligaciones preexistentes pueden ser cumplidas y saldadas con bitcóin.

Por ejemplo, usted tiene un crédito bancario que contrató hace cinco años, ahora resulta que tiene bitcóin y usted puede pagar esa obligación que tiene preexistente con el banco y a usted el pago que efectúe con bitcóin de esa obligación, usted va saldando su deuda, y se tendrá por bien efectuado el pago y bien pagado, en cualquier ámbito, cualquier transacción y a cualquier nivel, desde un banco hasta la tienda.

¿Esta ley está por sobre otras leyes por tener carácter especial?

Sí, efectivamente. Las leyes especiales priman sobre cualquier otra ley secundaria, o la ley secundaria general que pueda estar en vigencia en El Salvador, y además, por tener carácter especial establece una derogatoria expresa de todas las leyes o normativas que contradiga o contravenga lo que se establece en esta ley. La especialidad de esta ley le otorga una preeminencia por encima de cualquier otra ley secundaria de aplicación general, mas no le otorga una preeminencia por encima de la Constitución. Por encima de la Constitución una ley especial no puede estar, la Constitución es la ley primaria y eso está por encima de cualquier otra normativa.

En un conversatorio usted mencionó que el reglamento no puede ir más allá de la ley...

Exactamente, por el principio de legalidad. Por este principio un reglamento no puede normar cosas que no están establecidas en la ley. El ejemplo claro es por ejemplo el tema sancionatorio, si la ley no estableció sanciones aparejadas a la obligatoriedad del artículo 7, que es el que obliga a recibir el pago en bitcóin, el reglamento no podría establecer un procedimiento sancionatorio si la ley no estableció que van a haber sanciones. Un reglamento es un desarrollo de aplicación de la ley, pero no puede legislar o normar lo que la ley no previó en su cuerpo legal.