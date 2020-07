Un retrato salvadoreño para vanesa

El homicidio de la joven hispana Vanesa Guillén ha despertado indignación entre la comunidad latina en Estados Unidos y propiciados marchas de protesta pero también sentidos homenajes por la forma en la que fue asesinada.

Guillén, de 20 años y de padres mexicanos, pertenecía a una unidad militar que reparaba armas en el Tercer Regimiento de Caballería en Fort Hood, en el centro del estado de Texas, al suroeste de Estados Unidos.

Desapareció el 22 de abril de este año y fue vista por última vez en el estacionamiento de esa base militar.

Las autoridades dijeron que su auto y sus llaves, su tarjeta de identificación y su cartera fueron encontrados en la sala de armas donde había estado ese día.

Sus restos fueron localizados casi tres meses después. La familia supo que el Ejército encontró restos humanos que pertenecían a la joven.

Vanessa le había dicho a su madre que estaba sufriendo acoso sexual por parte de un superior, pero nunca reveló el nombre. Un sospechoso de su crimen se suicidó y una mujer que se supone ayudó a esconder el cuerpo de Vanessa está detenida.

En medio de protestas y muestras de apoyo, la artista salvadoreña, Frida Larios, decidió llevar un homenaje hacia la zona de Columbia Heights, en Washinton D.C., una zona con fuerte influencia centroamericana.

Frida puso su talento al servicio de este reconocimiento y creó un mural junto a sus colegas Musah Swallah, de Ghana, y Etai Rogers-Fett.

Frida junto a Musah había iniciado un proceso para crear murales y apoyar las protestas por el racismo y el movimiento Black Lives Mattter (las vidas negras importan, en español).

La idea de apoyar con el mural surgió cuando la directora de la Oficina de Asuntos Latinos para la Alcaldesa, Jackie Reyes, que es la primera salvadoreña que ocupa un puesto en la alcaldía de Washington, dijo en su Facebook que no veía a nadie en Washington activándose para alzar la voz en contra de la injusticia por el caso de Guillén.

No se trataba de un tema oficial, dice Frida, pero llamó a varias acciones.

Marcha. Un grupo organizó una vigilia para honrar la memoria de Vanessa.

"Con mi pareja de murales del colectivo habíamos estado haciendo esta iconografía con la que hicimos el primer mural, que fue hace un mes, lo volvimos a replicar con la idea de tener una iconografía, con mantener el signo de amor y adentro geroglíficos mayas", explicó Larios.

Con esa experiencia, le escribió a Reyes y le dijo que quería apoyar la causa con lo que mejor sabe hacer: ilustrar. "La energía venía fluyendo", dice la artista salvadoreña.

Y entonces comenzaron a buscar un espacio adecuado, a crear el bosquejo digital y junto a Musah decidieron usar lo que venían haciendo con la variante para la causa de Vanessa.

"Integramos el mensaje de las vidas negras. Musah es una persona de Ghana y de Ghana salieron los esclavos. Era importante para mí y para él mantener vivo ese mensaje e integrarlo con el de la muerte de Vanessa, que son pueblos afines", explica Frida.

Finalmente encontraron un lugar, en un supermercado que vende productos centroamericanos, en Columbia Heighst que es históricamente el barrio de centroamericanos y mexicanos, y también de morenos.

"Ese barrio es un barrio bandera, de los barrios de Washington históricos, era ideal al fin. La gente pasaba, hablaban con nosotros, nos regalaban helados. La comunidad fue amable y estuvo muy interesada", describe Frida.

El mural se pintó en cuatro días y poco a poco fue tomando más vida gracias al interés de la comunidad, que de a poco montaron un altar en honor a Vanessa Guillén.

El mural tiene el rostro de Vanessa con su uniforme militar, el signo del amor y los geroglíficos mayas con los que Frida ha trabajado por años.

Este en específico, K'AL, significa elevar.

"El corazón está justo en el pecho de ella y las manos parecen su cuerpo. Es bien fuerte la imagen. Levantar el espíritu asesinado de ella", explica.

Frida y su colega Musah realizaron otros murales durante las protestas, en los que también utilizaron este geroglífico. Los comercios comenzaron a poner madera en las vitrinas y ellos comenzaron a pintar. Ambos ilustradores tienen una gran empatía, y un punto en común por el arraigo a sus raíces.

Asegura que el trabajo en este mural los unió a todos.

Etai, la otra diseñadora, asiste a la universidad (University of the District of Columbia) donde Frida da clases de simbolismo visual (fundamentos del arte). Actualmente, la salvadoreña también es profesora adjunta de Simbolismo Visual en la Escuela de Comunicación (Periodismo y Filme), American Univeristy, ambas en Washington D.C.

La familia de Vanessa Guillén tiene previsto llegar a Washington D.C. el 29 de julio de este año, y los artistas esperan que puedan ver el homenaje que como comunidad han construido para ella.

Hace dos semanas, en esa zona, se llevó a cabo una vigilia que salió de manera espontánea previo a la marcha que se realizaría en honor a Vanessa. El mural fue parte del recorrido.

"Todo mundo llevó flores, y ellos llevaban veladoras, e hicimos un altar y una ofrenda con frutas. Después la gente le siguió llevando agua, pan, frutas", explicó la salvadoreña.

La zona donde está ubicado el mural ha cobrado vida, asegura Frida. Es ahora un espacio que cobra sentido. "Creo que le da humanidad y se viven los valores y principios que intenta transmitir", asegura la salvadoreña.

Frida Larios escribe caligrafía con brocha, la frase de la mamá de Vanessa Guillén: “Lloré mucho porque no quería que se enrolara en el ejército. Porque en mi corazón de madre, ya temía que iba a sufrir”, Gloria Guillén.

Frida tiene ocho años de vivir en Estados Unidos y ha seguido trabajando con su proyecto de rescatar la cultura Maya.

Hace años creó un sistema visual y conceptual inspirado en el sistema de signos de los mayas. Para ello, rediseñó y aplicó la vida actual al sistema símbolos de los mayas.

Para lograr este proyecto trabajó varios años junto a epígrafos, antropólogos, investigadores y, también vivió un tiempo en la Hacienda San Lucas, en Santa Rosa de Copán, en Honduras.

"Para mí ha sido bien profundo, le pusimos cariño, aunque no tenía una experiencia directa relacionada con el caso. Estaba para la marcha la organizadora, una de ellas de Texas fue a la misma escuela a la que fue Vanessa y su papá es salvadoreño y de mamá mexicana, Azul. Y una niña peruana que organizaron esa vigilia y marcha", relata.

"Yo creo que es un camino que se ha abierto gracias al Black lives matter, para protestar abiertamente. Al final, la discriminación se vive en diferentes formas y en diferentes culturas", asegura.