Un soldado desaparecido tras enfrentarse a pandilleros

Dos presuntos miembros de estructuras delincuenciales fueron abatidos ayer durante un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y miembros de la Fuerza Armada. En el hecho un soldado resultó lesionado y se encuentra desaparecido.

De acuerdo con fuentes policiales, trabajos de inteligencia policial habían ubicado la presencia de miembros de pandillas en el caserío Santiburcio, cantón El Jute, municipio de Texistepeque, en la zona limítrofe entre Santa Ana y Chalatenango.

Al ser ubicados los pandilleros habrían agredido con armas de fuego a los agentes de seguridad, produciéndose un enfrentamiento que dejó dos sujetos muertos.

Pero otra fuente policial en la escena aseguró que la muerte de los pandilleros no estaba confirmada. "La identidad de los pandilleros no la tenemos porque estos cayeron al río (Lempa) y sus cuerpos no han sido localizados. Sabemos que fueron lesionados, pero nada más", expuso.

Sí fue confirmada la incautación de una "fuerte" cantidad de droga y varias armas de fuego que estaban en el lugar.

Además, las autoridades dijeron que un militar no identificado resultó lesionado durante el enfrentamiento, pero éste también cayó al río y no volvió a ser visto, por lo que fue reportado como desaparecido.

Hasta el cierre de esta nota, socorristas de Cruz Roja y buzos continuaban realizando labores de búsqueda en el río Lempa, pero sin obtener resultados favorables sobre el paradero del militar.

POLICÍAS CAPTURADOS

Siempre en Occidente, dos agentes de la PNC destacados en el puesto policial de Santa Ana fueron capturados ayer, acusados por el delito de extorsión agravada en perjuicio de una víctima.

Los agentes capturados fueron identificados como Élmer Alexander Dueñas y Orlando Arturo Orozco. Ellos pedían una suma de dinero al dueño de un taller a cambio de no ser arrestado dentro del actual régimen de excepción.