Un supuesto pandillero muere al enfrentar a PNC

Un supuesto enfrentamiento entre miembros del Grupo de Reacción Policial (GRP), una unidad especializada de la Policía Nacional Civil (PNC), y un grupo de presuntos pandilleros dejó como saldo a un muerto en la colonia San Antonio de Ciudad Delgado ayer al mediodía, según el reporte oficial de las autoridades de Seguridad Pública.El enfrentamiento ocurrió cuando los agentes del GRP patrullaban la zona y se encontraron con los pandilleros, quienes abrieron fuego.La víctima fue perfilada por la policía como un reconocido pandillero de la zona; sin embargo, no reveló la identidad porque no portaba documentos.Casi a la misma hora, la PNC reconoció el cadáver de un hombre que fue encontrado en el kilómetro 13.5 de la carretera Panamericana, en la comunidad Los Olivos Poniente del municipio de San Martín. Las autoridades identificaron a la víctima como Jorge Atilio Urrutia, de 79 años. De acuerdo con el parte policial, el cadáver tenía cerca de 72 horas de permanecer en el lugar, debido al avanzado estado de putrefacción que presentaba.Por la tarde, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que un joven fue asesinado en el pasaje sur de la colonia Valle Verde 1, en el municipio de Apopa, al norte de San Salvador. La información preliminar que recabaron los investigadores señala que la víctima, identificada como Danilo Joven Cano, de 20 años, fue atacada a tiros por un grupo de pandilleros que operan en la zona. Sin embargo, no se pudo establecer los motivos del ataque.Las autoridades también reportaron la muerte de un hombre sin identificar ayer por la mañana en el Hospital de San Bartolo, Ilopango. Fue atacado una noche antes en Tonacatepeque.La PNC también informó sobre el ataque a balazos que sufrió Benjamín Martínez, de 19 años, el lunes por la noche en el pasaje 3 de la colonia San Antonio, en Lourdes, Colón (La Libertad). La víctima, según la PNC, fue deportado de EUA y fue atacado cuando regresaba del gimnasio.