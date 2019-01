JMJ 2019: Una banda de adolescentes recibió al pontífice en aeropuerto

De 130 músicos que integran la banda que animará los cánticos y bailes durante la llegada del papa Francisco al aeropuerto Tocumen en Panamá, el 70 % de estos son niños de primaria. Provienen del Centro Educativo Primavera en la ciudad de Santiago de Veragua y fueron escogidos por su trayectoria musical y la colaboración que mantienen en eventos de la iglesia católica panameña.

Pero no solo se trata de colaborar en los eventos y parroquias católicas, Paula del Carmen Castillo, la sub directora de este centro escolar, dice que sus chicos se lo han ganado a pulso. No solo han triunfado en eventos locales, si no que se han presentado en el festival de la Hispanidad en Nueva York, en Colombia y Costa Rica entre otros países.

María Hidalgo, Liz Núñez, María Lituas y Susana Hidalgo son parte de la banda, las cuatro coinciden que es un privilegio estar en la llegada del papa, lo ven como una bendición, algo que no esperaban.

Llegaron el lunes a Panamá y dicen que han ensayado en dos ocasiones para estar listos todos. Tocaron el Himno Oficial de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y varías típicas de la cultura panameña.

Ellos también fueron acompañadas por banderolas, que son otros niños que bailan con banderas, el tambor mayor y el bastón. Este último es quien dirige a la orquesta, pero esta vez bailará un congo, una danza regional.

“Los niños y toda la orquesta se lo merece; es un premio por su trayectoria, una bendición animar esto para el papa Francisco”, dice Castillo.