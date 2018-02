Una cosa son las obligaciones y otra son los proyectos”

¿Cuáles son las propuestas en su plataforma de gobierno?

Como ARENA, cuando hemos caminado con la gente, nos dice todo lo que tenemos que hacer. Nosotros teníamos un plan de trabajo con cuatro ejes fundamentales en los que decíamos ‘en esa área voy a trabajar’, pero cuando uno recorre las calles... Este alcalde está en su cuarto período y el que sigue sería el quinto, pero pienso que hay cosas que son obligaciones de una alcaldía que no son proyectos, como mantener el municipio limpio, ordenado, con identidad. Ciudad Delgado no tiene una identidad propia, ha perdido sus propias costumbres, sus propias culturas. Antes teníamos moros, fiestas patronales con las que las personas se sentían identificadas. Antes aquí en la colonia Las Macetas hacíamos algo que le llaman Los Comales, pero hemos perdido prácticamente toda esa cultura. Solo nos enfocamos en el barrio San Sebastián, pero la ciudad ha perdido la identidad.

¿Y esa pérdida de identidad es culpa del gobierno municipal actual?

Yo creería que es parte de sus responsabilidades mantener vivas nuestras culturas, mantener viva nuestra ciudad. Si usted camina por el casco urbano, se va a dar cuenta de que aquí impera el desorden, pero no es culpa de las personas, porque no tienen una orientación de que ellos son micro y pequeños empresarios, y entre más ordenados estén van a tener más posibilidades de vender. Pero a la gente se le ha dicho que ellos (el FMLN) mantienen el orden, con una negociación con los jóvenes, y que si gana ARENA el pueblo se va a volver Sodoma y Gomorra y va a volver a destruir Ciudad Delgado y se va a convertir en el municipio más violento.

Mencionó como obligaciones la limpieza y la iluminación. ¿Cuáles serían los proyectos a los que usted le apostaría?

Hay varios temas que tenemos que trabajar. Nosotros aquí, por ejemplo, estamos conscientes de que la alcaldía solo tiene tres camiones de aseo, y en pésimas condiciones. Otra apuesta sería: nosotros tenemos cementerios colapsados, que esa es una obligación; pero estos son proyectos que en algún momento los van a tener en sus manos; pero lo principal es tener nuestro municipio ordenado y mantenerlo iluminado; buscar alternativas a los cementerios colapsados para que venga un beneficio para todos los ciudadanos del municipio. Y como cuarto punto: mantener el casco urbano ordenado, modernizar el mercado de Ciudad Delgado, apostarle al casco urbano y también a los cantones. Hay lugares en Ciudad Delgado que no tienen todavía ni siquiera energía eléctrica ni agua potable y, por consecuencia, ni aguas negras.

De ganar, ¿evaluaría un incremento a las tasas municipales?

No sería un incremento de tasas. Lo que tendríamos que regular es dónde se cobra y a quiénes no se les cobra. Hay casas que son empresas y no se les está cobrando como empresas. Hay casas de dos plantas con 200 metros cuadrados de construcción y a la par hay una champa, pero el recibo de la alcaldía es el mismo. Yo creo que allí es donde debemos hacer una regulación de tasas correctas y honestas.

Sobre el tema de seguridad, ¿cuál es su visión?

Nosotros estamos bien claros. La ley dice que como alcaldía nosotros somos un instrumento de apoyo a la PNC, porque no somos gobierno central, somos un apoyo para prevención, para la seguridad. La gente nos dice ‘mire, la seguridad’, pero eso no depende de nosotros. Nosotros tendríamos que hacer un apoyo con el CAM, pero en los espacios públicos que tenemos de recreación para todos los delgadenses. Creo que a eso tenemos que apostarle: a la seguridad en el casco urbano. Nosotros soñamos con que la alcaldía ya no esté allí (avenida Acolhuatán y calle Morazán) y llevarla a otro lugar. Es una estrategia: tenemos que cambiarla de lugar, porque ahora, si nosotros queremos sacar una partida de nacimiento, todavía le sacan la fotocopia al libro, porque no hemos avanzado a hacerlo digital.

Pero para hablar de modernización se necesita dinero.

Pero hay países amigos en los que podemos apoyarnos. Sabemos que la alcaldía no puede tener esos fondos directos, pero sí sabemos que hay amigos extranjeros que quieren invertir. Pero a veces de la forma en la que nosotros administramos el dinero con el que nos ayudan... son las ayudas que nos han quitado. El Gobierno de España ayudaba a este municipio, pero ¿dónde están las obras? Se repiten: esta plaza de Ciudad Delgado, por ejemplo, lleva tres veces remodelada. Y si usted ve las carpetas donde aseguran lo que han gastado, es increíble. Bacheo: $126,000. $14,000 por dos columpios. Eso es lo exagerado. Yo trabajo en la ingeniería y en la arquitectura, y cuando consulto precios, no es así.

¿Cuál es su trayectoria política? ¿Ha tenido algún cargo en la alcaldía?

Nunca he ocupado ningún cargo político; siempre he servido al partido, siempre he estado dispuesto a servir en Ciudad Delgado o en San Salvador. De mi parte, he trabajado en la empresa privada. En este momento me estoy tomando 30 días de vacaciones, que los estoy aprovechando para hacer mi campaña. Soy director ejecutivo de una empresa de servicios de arquitectura para muebles para oficina. Soy prácticamente el gerente regional también, porque tenemos empresa en Nicaragua. Llevo allí en la empresa ya 25 años. Tengo también mi empresa de transporte. Con mi esposa tenemos tres hijas y un restaurante, donde trabajamos arduamente día a día.