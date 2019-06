Una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable

Alrededor de 2,200 millones de personas en el mundo no cuentan con servicios de agua potable gestionados de manera segura, 4,200 millones de personas no cuentan con servicios de saneamiento gestionados de manera segura y 3,000 millones carecen de instalaciones básicas para el lavado de manos, reveló un informe de UNICEF y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El informe del programa "Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: atención especial a las desigualdades, 2000-2017" indica que, si bien hay progresos considerables en el logro del acceso universal al agua básica, el saneamiento y la higiene, existen enormes lagunas en cuanto a la calidad de los servicios prestados.

"El simple acceso a estos servicios no es suficiente. Si el agua no está limpia, no es segura para beber o está lejos, y si el acceso a los retretes no es seguro o está limitado entonces no estamos cumpliendo con nuestra misión en favor de los niños del mundo", dijo Kelly Ann Naylor, directora Asociada de Agua, Saneamiento e Higiene de UNICEF.

Se estima que una de cada 10 personas (785 millones) todavía carece de servicios básicos, incluidos los 144 millones que beben agua de superficie que no ha recibido tratamiento.

"Los países deben duplicar sus esfuerzos en materia de saneamiento o no alcanzaremos el acceso universal para 2030", dijo María Neira, directora del Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Determinantes Sociales de la Salud de la OMS.

Advirtió que de no hacerlo, persistirán enfermedades como diarrea, cólera, fiebre tifoidea, hepatitis A, el tracoma, parásitos intestinales y la esquistosomiasis.