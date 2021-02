Una emotiva despedida a asesinados en un rancho de playa

René López, de 24 años, y Edwin Marín, de 31, asesinados con arma de fuego en un rancho de playa, el domingo, fueron sepultados ayer por familiares y amigos en el cementerio de Analco en Zacatecoluca, La Paz.

"Este es un mensaje para los jóvenes, no se anden metiendo en lugares lejanos y solos, porque uno no sabe qué es lo que puede pasar. No quiero llorar, pero nosotros somos los que sufrimos estas pérdidas de salvadoreños trabajadores, los vamos a extrañar", mencionó un familiar de los fallecidos.

El entierro estuvo escoltado por una caravana de motociclistas, debido a que uno de los fallecidos pertenecía a un club de motos de Zacatecoluca. Además, acompañaron un grupo de panaderos, en el último adiós a sus amigos.

López y Marín fueron asesinados en el rancho Rivera Beach, en el kilómetro 64 del Bulevar Costa del Sol, en la zona del cantón San Antonio Los Blancos, San Luis La Herradura.