Una interpretación para reflexionar sobre la maldad

“Cuando entro en el escenario ya no soy yo, me transformo y vivo el personaje”, comenta Diana Navas, joven estudiante del Instituto Nacional de San José Guayabal (INGUA), que tuvo una aclamada actuación en el Festival Interescolar de Teatro de LPG. Personificó al diablo y motivó la meditación sobre el origen de las acciones humanas.

Una aguda risa proviene de la densa oscuridad del escenario de la Gran Sala del Teatro Nacional. Cuando las tablas apenas son iluminadas de colores ámbar y rojo, aparece en escena el personaje del mal, el mismo diablo. En esta ocasión, usa un vestido negro, tacones y unos cuernos negros que sobresalen de la cabeza.

Este personaje es interpretado por Diana Navas, de segundo año de bachillerato del INGUA. A simple vista nadie la reconocería, pues en escena está invadida por una malvada risa, ojos vivos y perspicaces. Pero en realidad su personalidad es vivaz, sonriente, amable, risueña y bromista. Ella nunca antes había estado parada sobre las tablas de un escenario teatral, esta oportunidad la consiguió al unirse al grupo de teatro del INGUA y presentar la obra “Divina tragedia”, en la sexta edición del Festival Interescolar de Teatro de Grupo LPG, en la cual obtuvieron el segundo lugar.

Su participación fue destacada y atrayente, pues con su actuación buscaba demostrar que los humanos constantemente cometen actos de maldad, por los cuales no se responsabilizan; al contrario, siempre buscan culpables para justificarse, y hasta se los atribuyen al diablo. “Culpan a un ser mitológico de sus retorcidos actos y de sus retorcidas mentes. Ay humanos, Ay humanos...”, rezaba una de las líneas de su diálogo.

“El teatro me ha dado la oportunidad de descubrir un enorme talento, y es que puedo transformarme en alguien completamente diferente. Siempre he sido tímida, y me sorprendí a mí misma al ver lo que logré sobre el escenario. Es un gran ejercicio de autoconfianza, motivación y ayuda para los jóvenes”, explicó Navas.

Premiados. El grupo de teatro del INGUA obtuvo el segundo lugar en el festival y recibió premios. Está acompañado por Óscar Guardado y el jurado calificador.

Para lograr esta personificación de alto nivel, la joven vivió un proceso de transformación personal gracias a las asesorías del proyecto “Teatro en el aula”, impartidas por el docente y actor Óscar Guardado. En las clases, constantemente se le motivó a profundizar en sus habilidades y en el personaje. “Me metí tanto en la interpretación que ensayaba en cualquier lugar, en mi casa, en el espejo de mi cuarto. Todo aportaba. Ahora puedo decir que para alcanzar una meta, la fórmula está compuesta de confianza, constancia y seguridad en una misma”, comentó la estudiante.

Por su parte, el docente Óscar Guardado asegura que el descubrimiento de habilidades y el trabajo para potenciarlas es parte del método de enseñanza que busca generar el proyecto educativo de teatro. “Los jóvenes son artistas y este proceso de aprendizaje les permite descubrir sus destrezas y capacidades. Ellos logran transmitir un mensaje al público. Además de proponer, se cuestionaron sobre aspectos de la vida, investigaron sobre nuevos temas como el machismo, roles de género”, explicó Guardado.

El cúmulo de conocimientos obtenidos durante esta experiencia es un tesoro invaluable para Diana y todo el grupo de teatro del INGUA, por lo que han considerado impartir clases en el futuro para el resto de estudiantes que estén interesados en continuar participando en las expresiones escénicas y así mantener en pie el proyecto. También planean asistir a actividades culturales para presentar obras.

Esta visión es compartida por el docente de Lenguaje Víctor Ventura, quien acompañó al equipo durante todo el entrenamiento y es promotor del arte como técnica de aprendizaje. “El teatro abre grandes puertas para la juventud, pues es un medio para canalizar energías, pensamientos y acciones. Además, los hace sentirse valorados”.

El INGUA cuenta con un grupo de teatro que desde 2011 ha realizado diferentes presentaciones teatrales sobre temas que afectan a la comunidad, como la migración y la violencia social.

Preparación. En los camerinos del Teatro Nacional, Diana se maquilla con ayuda de sus compañeras para darle vida a su personaje.