Una madre aún espera en El Penalito por su hijo 

Una señora que sobrepasa los 60 años tiene horas de estar esperando afuera de El Penalito para que lleven a su hijo de 26 años, que fue capturado a las 2 de la madrugada este sábado. El agente policial que se comunicó con ella le dijo que llegarían a las 7 de la mañana, pero ya es la 1 de la tarde y ella aún no sabe qué pasó con su hijo.

El joven trabaja en un supermercado y cuando salió de su trabajo en la noche, se fue a tomar unas cervezas y fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Ella fue informada un par de horas después y el agente policial le dijo que se fuera a El Penalito que a las 7 de la mañana llegarían con su hijo, pero no ha sido así.

La señora muy angustiada detalla que su hijo fue pandillero, pero que desde hace años se salió de las pandillas, sin embargo le preocupa que llegue a un centro penal porque pueden hacerle algo. "Él tiene 12 años de haberse retirado de eso. Cuando estaba estudiando lo brincaron y tiene un tatuaje, por eso tengo miedo. Él antecedentes no tiene", aseguró.

Ella cuenta que desde que llegó a las bartolinas estuvo en comunicación con el policía que se llevó a su hijo y le dijo que a más tardar a las 7 de la mañana lo llevarían, pero ya pasaron seis horas y aún sigue esperando a su hijo. El policía ya no le contestó las llamadas y ella está desesperada.

Cerca de las 12 fue nuevamente a la ventanilla que está afuera de El penalito, donde un agente brinda poca o nula información sobre los capturados por los que preguntan los familiares, la señora le pregunta al agente por otros lugares donde llevan a los detenidos y que ella se irá a buscar a su hijo allí. El agente le dice que si le avisaron que llegaría a El Penalito, que ahí esperara.

A este joven que su mamá prefiere que no sea identificado, vive en Mejicanos y tiene un hijo de nueve años que pregunta por él, la mamá del niño se separó de él y se comparten la custodia. Este fin de semana le tocaba a él cuidarlo porque la mamá debe trabajar.

"Imagínese que le están dando mentira a uno. El señor me dijo: véngase ya porque en 15 minutos estamos en El Penalito, allí lo van a estar esperando afuera. Y hoy ya no contesta ni mensajes ni llamada. Estoy afligida. Tengo miedo de que le pase algo, ay no, yo me muero", detalló.

La señora cansada de estar parada, se sienta a la orilla de la acera a pesar que hay un fuerte sol y sigue esperando lo que el policía le prometió: la llegada de su hijo.