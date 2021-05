Una madre que tiene fe de en encontrar con vida a su hijo

Desde hace más de un año, la salud de la mamá de Mario Elías Herrarte Martínez, está en decaimiento. Esto, debido a que el joven de 18 años de edad se encuentra desaparecido y no han vuelto a tener alguna noticia de su paradero.

La familia explica que el joven salió de su vivienda, ubicada en el cantón El Arado, la madrugada del 26 de abril de 2020, hacia una finca de Chalchuapa, donde trabajaba como jornalero.

Desde ese día, no descansan en su búsqueda, tienen fe de encontrarlo con vida, pero admiten que el desenlace puede ser doloroso.

"El salió bien temprano, tipo 4:00 de la madrugada porque tenía que agarrar el camión que lo llevaba a la finca donde trabajaba como jornalero, pero no llegó al trabajo y no regresó a la casa. Está desaparecido", dijeron con mucho dolor sus familiares.

“La desesperación de saber más noticias nos llevó a entregarle $400 a ese hombre (supuesto policía), pero ya no nos dijo nada, pensamos que lo que nos dijo es mentira, no está preso”.



Familiar de Elías Herrarte Martínez

Explicaron que un hombre que les manifestó que laboraba en la Policía Nacional Civil (PNC) les dijo que Mario estaba preso y a cambio de dinero les podía dar más información.

"La desesperación de saber más noticias de él nos llevó a entregarle $400 a ese hombre, pero ya no nos dijo nada, pensamos que lo que nos dijo es mentira porque nosotros ya averiguamos y no lo tienen en ninguna cárcel. La mamá de Mario se ha puesto bastante mal de salud porque ya no lo ha vuelto a ver y tenemos miedo a que algo más pase con ella", dijeron los familiares.

La familia de Mario Elías Herrarte Martínez, explicó que todos los días salía de su vivienda junto a otros familiares rumbo a su lugar de trabajo, sin embargo, la madrugada de la desaparición, decidió levantarse horas antes para comenzar la jornada laboral más temprano de lo habitual. Es por esa razón que los familiares desconocen la vestimenta y el calzado que portaba ese día de la desaparición.