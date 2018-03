Una mañana trágica en el Paseo General Escalón

Lee también

Recuerda que fue a las 6:30 de la mañana cuando circulaba en su motocicleta hacia su trabajo por la zona del Paseo General Escalón, cuando del parqueo de un club nocturno de la zona salió un vehículo azul. “Hice lo posible por no pegarle”, expresó.Impactó contra el vehículo y cayó a casi 4 metros de distancia. Las personas del lugar llegaron a auxiliarlo, el conductor del vehículo no quiso bajarse y al final se fue del lugar. Los testigos anotaron el número de placa y la entregaron a los agentes del GRP que llegaron y ellos lo pasaron a la PNC de Tránsito, pero no hicieron más.Juan Antonio pasó ingresado en el Hospital del Seguro Social 10 días y continúa su recuperación en las terapias en la Unidad de Medicina Física, cada sesión dura media hora y ya fue sometido a magnetoterapia, hidroterapia y de corrientes. “Me ha servido bastante, uno lo siente en el cuerpo”, comentó.Desde hace 10 años trabaja como mecánico soldador y espera recuperarse con prontitud para regresar al trabajo. También aprovecha aconsejar al resto de conductores a respetar a los demás y a las normas viales.