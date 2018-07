Una marcha que no para hasta lograr identidad

Ámbar es una mujer transgénero que llegó a la marcha del orgullo a exigir, una vez más, que la Asamblea Legislativa discuta y apruebe una ley de identidad de género. En simples palabras, una ley que permita a personas como ella cambiarse el nombre de hombre que les dieron sus padres para que en sus documentos de identidad aparezca el nombre que han adoptado. Además, que en sus documentos de identificación aparezcan con su nueva apariencia y que no les exijan vestirse como hombres. Pero más que detalles estéticos en la foto o en el nombre, una ley que haga posible que puedan desarrollarse en lo laboral, académico y económico como mujeres transgénero. “En El Salvador hay una deuda histórica para un grupo de la población LGBTI. Esa es la población trans. No podemos hablar, es imposible hablar, de democracia en El Salvador si hay un grupo de personas que no tiene documentación acorde a su identidad de género. La democracia tiene que ser diversa o no será democracia”, dijo Ámbar en la marcha.Algunos de los 13,000 miembros de la comunidad LGTBI que llegaron ayer al Paseo General Escalón para marchar dijeron a LA PRENSA GRÁFICA que una de las consignas más importantes en toda la marcha era exigir esa ley de identidad de género.

“Esta marcha no para hasta que consigamos la ley de identidad de género y seguridad para nosotras. Ahora ya no solo pedimos que nos visibilicen y que nos respeten, sino también esta ley. Es importante porque con esta ley también estaremos más seguras”, dijo una de las asistentes, quien solo se identificó como Karla y quien mencionó que había viajado desde La Paz.

Sobre la inseguridad a la que también se refirió Karla, la Policía Nacional Civil (PNC) tiene en sus registros el asesinato de cinco mujeres transgénero en La Paz.

Tres de ellas fueron asesinadas después de haber participado en la marcha del orgullo LGBTI del año pasado.

“Aquí en San Salvador la gente hasta cierto punto nos respeta. Nos ven en esta marcha y a lo sumo nos pitan la vieja desde sus vehículos, pero ya no es como antes que nos atacaban al vernos. El problema ahora es que por nuestra identidad trans, que no es reconocida en la ley, en el interior del país nos siguen matando. Es decir, esta ley es importante también porque es para nuestra seguridad”, dijo Karla.

La embajadora de Canadá en El Salvador también llegó a la marcha y pidió públicamente que se discuta la ley.

Ámbar retomó el megáfono e insistió: “La Asamblea Legislativa tiene la oportunidad de empezar a discutir esta ley. El anteproyecto de ley ya llegó a la comisión de la mujer y equidad de género. Vamos a trabajar por esta ley, no nos vamos a cansar de exigirla, vamos a luchar. Esta marcha no para hasta conseguirla”.