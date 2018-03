Una mujer con embarazo ectópico solo puede “esperar a que se le rompa”, lamenta Menjívar

Lee también

En los últimos cinco años, 389 mujeres embarazadas han pasado por cuidados intensivos asociados a enfermedades crónicas y otros problemas de salud, dijo hoy la ministra de Salud, Violeta Menjívar, en una entrevista de la televisión estatal.De ellas, 36 murieron por una serie de dificultades, dijo Menjívar. "Por ejemplo, si la madre tiene cáncer y está embarazada, si se le da tratamiento contra cáncer es obvio que se va a afectar al bebé", dijo la ministra y explicó que la penalización total del aborto en El Salvador priva a mujeres embarazadas que padecen algún tipo de cáncer, de los tratamientos contra la enfermedad y, en muchos casos, ellas mueren.Por otra parte, Menjívar dijo que en ese período han tenido 13 muertes de mujeres por embarazo ectópico. Este es "un embarazo no normal" que ocurre "cuando el óvulo fecundado no se implanta en el útero", sino que fuera de este y "muchas veces en una trompa de Falopio"."Cuando este embarazo se implanta fuera no tiene posibilidad el feto de sobrevivir. Por los diagnósticos modernos, en la ultrasonografía se detecta en las primeras semanas de embarazo […] En otros países, cuando se detecta, en ese mismo momento se evacúa, porque eso en cuestión de horas se puede romper y produce sangramiento", dijo la ministra.Sin embargo, en El Salvador, el procedimiento es diferente: "¿Qué se hace? Esperar a que se le rompa. A veces, cuando a la madre se le rompió, en el traslado en la ambulancia se mueren en un desangramiento espantoso, es un sangramiento muy fuerte", lamentó Menjívar.Ella explicó que el MINSAL no está promoviendo el aborto en El Salvador, sino que busca proteger la vida de las mujeres que tienen embarazos que pueden llevarlas a la muerte, sobre todo a las mujeres pobres."El tema de interrupción de embarazo es un tema que golpea a todas las mujeres, pero asociado a las mujeres pobres es peor, esas mujeres son más susceptibles de morirse. Hablemos claro, una mujer que tiene recursos, ¿Qué hace?, se va a otro país donde el aborto está despenalizado. Pero, ¿qué hacemos nosotros con las mujeres pobres?", dijo.Menjívar asegura que la reforma que el MINSAL propone es "bastante flexible" pues pide despenalizar el aborto solamente en los casos en que un dictamen médico demuestre que la madre puede morir si no se interrumpe su embarazo.El pasado 15 de febrero, la Sala de lo Constitucional dictaminó que cuando el derecho a la vida del no nacido entre en conflicto con la vida de la madre, no significa que se deba decidir siempre en función del derecho a la vida del feto.Además, en la resolución establecieron que "las disposiciones constitucionales no deben ser interpretadas ni desarrolladas legislativamente como vehículos o instrumentos de imposición de opiniones y valores morales de un sector de la sociedad hacia el resto".