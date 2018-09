Una mujer es condenada cada dos días en el país por narcotráfico

Cinthya García Amaya está presa desde febrero pasado por vender marihuana. Un juez de Sentencia de San Salvador le impuso una condena de cuatro años de cárcel porque consideró que la libra y media de droga que la policía le encontró escondida era para comercializarla.

El expediente judicial consigna que Cinthya, de 20 años, fue capturada un mes y medio antes de ser condenada. Ese día, agentes policiales patrullaban en una de las calles del municipio de Apopa, al norte del departamento de San Salvador, cuando notaron que la joven intentó evadirlos.

Cuando la alcanzaron, descubrieron que escondía "dos paquetes medianos de material vegetal". Los agentes notificaron a la División Antinarcóticos (DAN) de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes confirmaron que Cinthya portaba 680.6 gramos de marihuana. Además, estimaron que esa cantidad estaba valorada en $766.

Cinthya es una de las 302 mujeres condenadas por delitos relacionados con el narcotráfico en El Salvador entre el 1.° de enero de 2017 y el 30 de junio de este año, según cifras oficiales de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la Fiscalía General de la República (FGR).

Esos datos reflejan un promedio de 16 mujeres condenadas al mes por actividades de narcotráfico, lo que significa una condena cada dos días.

El informe de la FGR da cuenta de que el delito relativo a las drogas por el que más son condenadas las mujeres en El Salvador es posesión y tenencia: 199 casos, que representan el 66 % del total de condenas entre 2017 y este año.

Cecilia Rivas, jefa fiscal de la Unidad Antinarcotráfico, dijo que las mujeres se involucran en ese delito porque "andan transportando de un lugar a otro" como apoyo para algunas estructuras de pandillas que se dedican al narcomenudeo. Lo hacen, según la jefa fiscal, porque es una de sus fuentes de ingresos.

"Muchas mujeres apoyan a las pandillas en trasladar droga y en hacer otras actividades que contribuyen a que se pueda hacer el transporte o la tenencia de droga", explicó la jefa fiscal.

El juez que condenó a Cinthya encontró válidas las pruebas que los fiscales le presentaron para probar que ella era una de las encargadas de mover la marihuana para una estructura de pandilleros que opera en Apopa.

Pero no todo es pandillas. La Fiscalía ha identificado que las mujeres también están involucradas en el tráfico internacional de droga, sobre todo por medio de las encomiendas.

"La mayoría son mujeres que han sido descubiertas en el aeropuerto cuando transportan droga escondida en encomiendas. Les estamos encontrando heroína, una de las drogas más caras", señaló Rivas.

Uno de esos casos que han ocurrido en el aeropuerto es el de Ana Celina Mack, una ciudadana estadounidense de 51 años que fue detenida en junio del año pasado por agentes Antinarcóticos en la terminal aérea salvadoreña. La policía la sorprendió en el área de registro de pasajeros cuando portaba heroína oculta en empaques de leche de soya.

La investigación confirmó que Mack transportaba 8.3 kilos de heroína en una encomienda que tenía como destino Nueva Jersey, en Estados Unidos. Según información de la PNC, el producto que le encontraron tiene un valor comercial estimado de $622,500.

Rivas dijo que, como Fiscalía, han certificado que varias mujeres trasladan droga, sobre todo a Estados Unidos y Europa, con la excusa de ser encomenderas: "Ellas no pueden decir que desconocían que el paquete contenía droga porque el Ministerio de Hacienda da las pautas claras, y en el aeropuerto hay un registro previo de la DAN. No pueden decir que no hay un protocolo para eso".

Las mujeres condenadas en los últimos meses por tráfico ilícito, tal como le ocurrió a Mack, representan un 29 % del total que son enviadas a prisión por delitos relativos al narcotráfico.

"Tenemos un índice, aunque sea pequeño, de mujeres que se están convirtiendo en líderes de narcotráfico. Son cabezas de hogar que tienen que mantener a hijos y están utilizando la droga como una forma de supervivencia", reconoce Rivas a modo de explicación del alto número de mujeres condenadas en el país por esa razón.

La Fiscalía también reconoce el aumento de casos en los que las mujeres son las que se encargan de ingresar con distintos tipos de droga a El Salvador.

Se trata, aseguró Rivas, de un "fenómeno que ha venido evolucionando, y tenemos varias mujeres que lideran el transporte de droga" que ingresa al país para "ser distribuida en el Área Metropolitana de San Salvador y en la zona oriental".

Más jóvenes

La edad de las mujeres que más se involucran en narcotráfico, según el documento de la Unidad de Acceso a la Información Pública de la FGR, son las que tienen entre 18 y 30 años (192 casos), le siguen las que han cumplido entre 31 y 40 años (70 casos).

La FGR explica que son jóvenes la mayoría de condenadas por delitos relativos a las drogas, porque se trata de compañeras de vida de pandilleros que las involucran en el narcomenudeo.

En el caso de las mujeres mayores de edad, que son una minoría en el reporte de condenas, se debe, según la FGR, a casos en los que los imputados obligan a hermanas y madres a introducir droga, principalmente marihuana, a los centros penitenciarios donde se encuentran recluidos.

El más reciente informe mundial sobre el tráfico de drogas de Naciones Unidas advierte que en El Salvador hay más mujeres detenidas por delitos relacionados con las drogas que por violencia. Se trata, según el estudio, de 42 % más casos procesados por narcomenudeo.

La gran mayoría de esos casos, de acuerdo con el estudio de la ONU, la conforman mujeres jóvenes.

La Organización de Estados Americanos también ha señalado que el tema de las drogas "tiene una fuerte dimensión de género que todavía queda poco visible en las investigaciones y los informes producidos".

La organización también ha considerado que los datos recientes apuntan a que "la participación de las mujeres en la comercialización de las drogas se ha incrementado de manera significativa" en la región latinoamericana. En el caso salvadoreño, se trata de un problema relacionado con el accionar de las pandillas, tal como el caso de Cinthya.