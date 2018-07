Una mujer fue embestida por carro de alcalde

Una mujer resultó lesionada el pasado domingo por la noche tras ser impactada por la camioneta del alcalde del municipio de San Sebastián Salitrillo, Hugo Edgardo Rosales Calidonio. El accidente sucedió frente a la urbanización Ciudad Real de Santa Ana, cuando el vehículo del alcalde, que se presume era conducido por él, hizo un cruce indebido y fue impactado por otro carro que circulaba en su derecho de vía en la carretera, explicó el jefe de la delegación policial de Santa Ana, Hugo Bonilla, quien agregó que según información recibida, el funcionario habría estado ebrio.

Del impacto, el vehículo del alcalde, electo por el partido ARENA, fue a chocar con un poste del tendido eléctrico y en su paso, golpeó a la mujer, quien estaba a la orilla de la carretera y fue trasladada a un centro asistencial, de donde ya fue dada de alta.

Según Bonilla, cuando la policía llegó a la escena del accidente, no había nadie responsable del vehículo del alcalde, quien tampoco pudo ser ubicado por las autoridades policiales para conocer su versión de lo ocurrido.

Hugo Edgardo Rosales, Alcalde de San Sebastián Salitrillo

“Es un hecho confuso, no podemos confirmar ni descartar que el alcalde hubiera andado en el carro, no se puede descartar incluso que haya sido él el que andaba manejando. No tenemos la prueba que nos asegure que él iba ahí o que iba conduciendo, porque de ese vehículo no había nadie cuando llegamos”, expresó.

El conductor del otro vehículo involucrado se quedó en la escena; sin embargo, al ser interrogado por los agentes policiales, aseguró que cuando se bajó del automóvil, ya no observó a nadie en el carro con el que chocó.

Bonilla recordó que la ley del FONAT establece que si un conductor que haya provocado un accidente, por muy grave que sea, permanece en la escena, no es necesaria su detención, por lo que el actuar del alcalde crea sospechas.

El vehículo de Rosales fue remitido por la Policía, mientras se mantiene abierta la investigación para determinar las causas del accidente y establecer las responsabilidades del conductor del vehículo del alcalde y bajo qué condiciones andaba manejando, indicó Bonilla.

Se intentó conocer la versión del alcalde, pero su celular se encontraba apagado. En la página de Facebook de la Alcaldía de San Sebastián Salitrillo fue publicado un comunicado en el que se señala que la camioneta era conducida por su motorista.

“El señor alcalde Hugo Calidonio sufrió un accidente vial al ser embestido por un pick up cuando su motorista con la camioneta cruzó el carril de oriente a poniente para ingresar a Ciudad Real. Fue en ese momento que el pick up que corría a excesiva velocidad impactó la camioneta en la puerta derecha delantera y lo hizo que chocara con un poste del tendido eléctrico, resultando su motorista y el alcalde con golpes leves, y una señora y un menor que estaban próximos al lugar cayeron al pavimento al tratar de ponerse a salvo, resultando con golpes leves”, se lee en el comunicado.