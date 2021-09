Una mujer y tres menores mueren arrastrados por el río Puyulula

Una mujer y tres menores de edad perdieron la vida tras ser arrastrados por el caudal del río Puyulula, en el cantón San Lucas, del municipio de Cuisnahuat, departamento de Sonsonate. De acuerdo con sus familiares, las víctimas se encontraban departiendo en las riberas del río cuando fueron sorprendidas por la correntada.

Los fallecidos fueron identificados como Consuelo Beatriz Patrocinio García, de 32 años; su hijo Emanuel Alonso Patrocinio García de 7, y su sobrina Nancy Carolina García Acuña de 15, todos originarios de San Julián. Además de otra niña de nombre Nicole Quintanilla, de 10 años, quién era hija de la pareja de Consuelo.

Sus familiares contaron que las víctimas salieron de San Julián rumbo a Cuisnahuat a las 8 de la mañana del domingo para reunirse con la pareja de Consuelo. El grupo se dirigió rumbo al río cerca de la 1 de la tarde para almorzar, lavar ropa y disfrutarían de un baño.

“Yo les dije que no fueran, que mejor se quedaran en la casa; el niño me dijo que me iba a bailar con una canción. Yo no entiendo como pasó esto. Ella todavía me habló para saber si ya había comido su otro hijo y me dijo que ya iba a regresar, eso fue todo”, lamentó Josefina García, madre y abuela de las víctimas.

Añadieron que la pareja de la fallecida, de nombre Juan, recibió una llamada telefónica para ir a hacer un trabajo y dejó al grupo en el río.

Explicaron, que aproximadamente a las 2 de la tarde, una fuerte lluvia obligó a Consuelo y a los menores a resguardarse bajo un puente peatonal, y que la fuerza del caudal del río los habría arrastrado a los cuatro.

La madre de Nancy, la adolescente fallecida, aseguró que su hija era muy buena y que le pidió que no fuera al río.

“Ella era una buena hija. Me dejó sola, yo todavía le dije que no fuera. Solo en su casita pasaba, ahora ya no la tengo entre mis brazos, qué voy hacer”, se lamentaba mientras acaricia el ataúd de su hija.

El Cuerpo de Bomberos junto a otras instituciones y habitantes del cantón San Lucas realizaron la búsqueda de las cuatro víctimas. Sus cuerpos fueron encontrados cerca de las 10 de la noche a varios kilómetros de distancia de donde desaparecieron, en el caserío El Palmar del mismo cantón.

Foto LPG/ Óscar Reyes.

Autoridades policiales confirmaron que las víctimas presentaban múltiples lesiones en distintas partes del cuerpo debido a los golpes que sufrieron al golpearse con las rocas del río. Sin dar mayores detalles señalaron que por este hecho se iniciará una investigación, debido a que las pertenencias de las víctimas fueron encontradas en el lugar en donde desaparecieron y no fueron arrastradas por el río.

“Vamos a iniciar una investigación. Si el río había aumentado el caudal tuvo que haber arrastrado también sus pertenencias, por el momento es información que estamos analizando”, comentó una fuente policial.

La familia también pidió una investigación exhaustiva de los sucedido, ya que creen que la pareja de Consuelo fue irresponsable al dejarlos solos.