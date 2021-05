Una nueva biblioteca sobre las ruinas de un bien cultural

De acuerdo con un breve comunicado de la Dirección General de Comunicaciones Institucionales del Ministerio de Cultura, emitido en abril, la Biblioteca Nacional Francisco Gavidia (BINAES) comenzó a inicios de ese mes su traslado temporal de cara a la construcción de un nuevo edificio.

Aunque el referido ministerio no ha ahondado en detalles del proceso, se especificó que la nueva estructura, que requerirá de una inversión de $44 millones provenientes de un donativo de la República Popular China, estará ubicada en "el mismo lugar" del Centro Histórico en el que está emplazada actualmente la biblioteca.

Historia. La BINAES posee más de 30 mil libros, muchos datan de los años 1850 a la fecha.

La construcción de la edificación, que demoraría aproximadamente dos años, implicaría, por tanto, la demolición de su actual sede, así se lo confirmó a LA PRENSA GRÁFICA una fuente de la BINAES.

Dicha estructura, sin embargo, no es una estructura cualquiera. El edificio en el que actualmente se encuentra la BINAES es una edificación con valor cultural y fue declarado patrimonio cultural en 2008 junto a otros que integran el Centro Histórico, y que poseen características invaluables desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico e histórico.

Para el gestor cultural y antropólogo de la Universidad de El Salvador, Julio Zepeda, dicho reconocimiento lo vuelve parte de la identidad de un país. Detalla que los edificios situados alrededor de la Plaza Barrios obedecen a una arquitectura que habla de un tiempo, y son parte de nuestro Patrimonio Cultural Material.

Además, el ingeniero residente que se encargó de la construcción del edificio de la BINAES, José María Durán, aseguró que es "estructura muy sólida" e incluso llegó a compararlo con el emblemático rascacielos de Nueva York, el Empire State Building.

"Yo creo que no, (no tiene desperfectos) fue una estructura muy sólida y cuando yo le digo que es empernada con pernos a base de presión, (se puede comparar) con otras estructuras, yo me atrevería a decir el Empire State Building que tiene muchísimos años", dijo el ingeniero.

2. La construcción de una nueva Biblioteca Nacional, de cristal, de varios pisos, que abarcará el terreno de la actual Biblioteca Nacional y el Banco Hipotecario del Centro de San Salvador.



Una de las mejores bibliotecas de Latinoamérica, en nuestro Centro Histórico. pic.twitter.com/CdNPEaDooB — Nayib Bukele ���� (@nayibbukele) December 3, 2019

Teniendo este panorama surge la duda: ¿Es legal derribar un edificio que forma parte del patrimonio cultural? Para responderla acudimos al asesor jurídico de la Asamblea Legislativa, Miguel Ángel Veliz Pineda, quien pertenece al equipo técnico de la Comisión de Cultura y Educación: "Demoler en su totalidad no se podría, porque si hay un decreto legislativo que habla de que se debe proteger la Biblioteca Nacional quiere decir que es un bien público y está registrado dentro del Registro de Bienes Patrimoniales Culturales y en el Registro Propiedades Bienes e Hipoteca, ese tipo de situaciones no se puede dar, pero sí procesos de remodelación", explicó.

El abogado destacó que el decreto legislativo que protege el inmueble busca preservarlo, desde el mantenimiento hasta las modificaciones que se realizan, y aunque se pretenda construir un edificio completamente diferente o vanguardista, se debe conservar su esencia.

Según la resolución interna MP 001/2016, de la Secretaría de Cultura de la Presidencia, publicada en el Diario Oficial del 19 de octubre de 2016, el inmueble goza de Protección Parcial 1, categoría que aplica "para todas aquellas edificaciones de extraordinaria calidad tipológica, que merecen protección no sólo de sus fachadas, sino también de su organización espacial y estructural, pese a que hayan sufrido algunas alteraciones puntuales o que su estructura portante presente daños reversibles".

Por lo anterior, solamente se permiten cierto tipo de obras como "restauración, conservación, consolidación, rehabilitación, reconstrucción parcial en casos excepcionales para garantizar su integridad física manteniendo y respetando todas sus características originales, de obras de integración de forma condicionada", y otras.

El abogado explicó que el reglamento de la Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador establece que los funcionarios públicos son quienes deciden sobre la afectación de los inmuebles y la valoración queda como algo personal. En el caso de la BINAES sería su director, Manlio Argueta, de acuerdo a la interpretación jurídica de Veliz.

"El funcionario que dirige y decide la potestad del inmueble, todas sus acciones tienen una responsabilidad y eso es de orden constitucional, si no siguiera el procedimiento de ley él sería responsable, por ser el titular", dijo.

"No puede autorizar ninguna modificación interna sin la autorización del Ministerio de Cultura, están obligados a pedir la autorización, pero si no cumple con el proceso, si aun así realiza la demolición o restauración va a tener consecuencias legales", agregó.

LEVES SANCIONES

El abogado Veliz Pineda explica que existe un vacío con relación al artículo 46 de Ley Especial de Protección al Patrimonio Cultural de El Salvador, donde habla sobre las sanciones y prohibiciones.

"La violación a las medidas de protección de bienes culturales, establecidas en esta ley, hará incurrir al infractor, en una multa desde el equivalente a dos salarios mínimos hasta el equivalente a un millón de salarios mínimos, según la gravedad de la infracción y la capacidad económica del infractor", establece la regulación.

Sin embargo, Veliz detalla que la interpretación está mal y por lo tanto la aplicación que reciben los infractores es muy leve. Según el abogado, no se trata del salario mínimo mensual ($300 aproximadamente), sino de un salario mínimo equivalente a $10, es decir, la retribución diaria.

"La sanción para los infractores es leve, al final cometen la infracción y solo pagan $20. En esas pequeñas cositas la ley de patrimonio debe reforzarse. Son esas pequeñas irregularidades las que frenan la aplicación y no frenan las actitudes de los demás ante bienes que son de suma importancia para nuestra cultura", explica.

Lo anterior coincide con la opinión del antropólogo, Julio Zepeda, quien señaló que "el problema es que contamos con una Ley de Patrimonio Cultural que no es punitiva, esa consciencia puede llevar a errores contra la memoria histórica", lamentó.

Estructura sólida. El inmueble fue el primero de estructura metálica en el centro de San Salvador y, según expertos, no presenta problemas estructurales.

UN EDIFICIO EN BUEN ESTADO

Aparte de ser un edificio que goza de protección, no presenta problemas estructurales que pudieran justificar su demolición, incluso mientras terremotos como el de 1986 hundía edificaciones a su alrededor resistió, por lo que "votar un edificio de esa magnitud, que es grande y que ha resistido contra todo, es una pena y una lástima para la historia de nuestra ciudad", dijo Durán.

Un arquitecto de larga trayectoria que aceptó hablar con La Prensa Gráfica bajo el anonimato aseguró que el edificio fue construido a finales de 1950 con estructura de hierro, algo que "difícilmente se pica", pero que se "le puede cambiar, si quiere la fachada, porque puede ser obsoleta y la quiere modernizar, pero yo no creo que tenga fallas estructurales", dijo el profesional, quien aseguró que "sería un desperdicio demoler la biblioteca".

Además, se refirió al diseño que se plantea realizar, algo que a su juicio no tiene armonía con el Centro Histórico: "imagínese con el centro tan deteriorado que tenemos nosotros y una joya que está a la par que es el Palacio Nacional, serían dos cosas totalmente disonantes, o sea, por más que trate de integrar el conjunto no juega", opinó.

Asimismo, el ingeniero Durán explicó que el edificio de la BINAES, se convirtió en el primer inmueble de estructura metálica que se creó en el centro de San Salvador, para lo cual personalmente viajó a Estados Unidos para adquirir el material con el que se iniciaría la construcción, marcando un hito en las construcciones de la época.

La BINAES fue inaugurada a principios de febrero en 1994 en su actual ubicación, en las que fueron las oficinas centrales del Banco Hipotecario, al costado sur de la Plaza Gerardo Barrios.

Para Durán, "demoler un edificio de esa categoría sería una pena, y si pudiera utilizar la palabra sería un absurdo porque no tiene sentido demoler una obra tan grande que es muy funcional", sentenció.

SOBRE LOS PERMISOS

Para comenzar cualquier tipo de construcción es necesario realizar las gestiones con la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), quienes estipulan una serie de reglamentos a seguir según cada caso particular.

Los inmuebles ubicados en una ciudad deben cumplir una serie de requisitos para su intervención, en el caso de la OPAMSS, se debe presentar documentación y planos, y abrir un expediente.

Sin embargo, aquellos bienes que son declarados como patrimonio cultural tienen un procedimiento diferenciado. Según los Lineamientos de Protección de Bienes Inmuebles, la regulación hace referencia a los artículos 26, 31 y 51 de la Ley de Patrimonio Cultural.

"El propietario o poseedor de terrenos declarados Bienes Culturales, no podrá oponerse a su reconocimiento, investigación y rescate. Como consecuencia de esta declaratoria, los propietarios o poseedores de Bienes Culturales, están especialmente obligados a no realizar en los mismos, trabajos que puedan afectarlos o dañarlos previa autorización del Ministerio", dice el artículo 26.

Existe una clasificación según la intervención que se realiza en la construcción, que deben seguir en el Ministerio de Cultura los encargados de la obra.

Según Elyn Mojica, arquitecta de la Universidad de El Salvador, para tocar un inmueble que es patrimonio cultural se debe hacer la ficha de clasificación, donde se define el tipo de trabajo restauración, conservación, mantenimiento y otros aspectos.

"En la ficha se pone el tipo de construcción, el año, cuántos metros cuadrados tiene, el estilo, el nombre del constructor, arquitecto o diseñador que estuvo a cargo", explicó.

Patrimonio Cultural. El edificio de la BINAES posee características invaluables desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico e histórico.

REQUISITOS PARA DECLARARSE PATRIMONIO

De acuerdo con Roberto José d´Aubuisson, quien fue el secretario de junta directiva para la declaratoria del Centro Histórico de San Salvador como patrimonio cultural, para que un inmueble goce de esa protección se toman en cuenta diferentes aristas entre las que se destacan el valor histórico que tiene el edificio, el estilo arquitectónico utilizado en el mismo y la antigüedad.

"Por ejemplo, (hay) edificios hechos en la época de los 50 que por el estilo arquitectónico son declarados patrimonio cultural", dijo el funcionario.

Además, aclaró que es competencia del Ministerio de Cultura velar por la preservación de estos inmuebles y por la autorización de cualquier modificación, mejora o restauración, "porque una restauración debe ser acorde a ciertos estándares (…) para asegurarse que se usen materiales y técnicas que no alteren la originalidad del inmueble y que no contrasten con el resto del edificio", señaló.

En el caso de que se quiera derribar un edificio, d´Aubuisson explicó que el Ministerio de Cultura tiene que justificar esa demolición con un estudio que determine las condiciones en las que se encuentra el inmueble o por medio del interés público.

"Si el gobierno dice: ‘No quiero ese edificio y saben qué, es de mayor interés demolerlo para hacer algo moderno o nuevo’, lo que sea. Tiene que justificarlo, pero iría en contra de los principios de la ley que se emitió", dijo.

Según la misma fuente, "está en poder del ejecutivo (demoler), pero sería verdaderamente contradictorio, en contra de todo principio el demoler un edificio que este en buen estado y que es patrimonio cultural. Sería una tragedia histórica", agregó.

"Si usted me pregunta si puede o no puede hacerlo, sí puede, la cosa es ¿debe hacerlo? Creo yo que se pueden buscar otros terrenos para hacer un edificio nuevo y preservar el actual para darle otro uso", finalizó.

La Prensa Gráfica se contactó con diversas autoridades dentro del Ministerio de Cultura para conocer cuáles fueron las justificaciones que los llevaron a tomar la decisión de demoler un inmueble para el cual la misma entidad en su momento pidió protección, pero hasta el cierre de la nota no se obtuvo ninguna respuesta.

El viernes 23 de abril, Eric Doradea, Director Nacional de Bibliotecas, Archivos y Publicaciones, fue consultado en un evento del Ministerio de Cultura, sobre el traslado de los libros de la BINAES, se limitó a decir que no tenía autorización para conversar sobre el tema. "Va a salir un comunicado con información bien precisa. Solo te comento que la biblioteca ya se trasladó", dijo, sin ampliar los detalles.