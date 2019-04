Una nueva jornada violenta mantiene repunte de homicidios

Una nueva escalada de homicidios a nivel nacional ha hecho que el promedio diario de asesinatos suba de siete en marzo a nueve en abril, convirtiéndolo ya en el segundo mes más violento del año, según una comparativa de estadísticas que comparte la Policía Nacional Civil (PNC).

Hasta el cierre de esta nota la Fiscalía General de la República (FGR) había reportado 19 homicidios ocurridos el jueves 25 de abril, lo que supera considerablemente el promedio de los días anteriores.

En la zona de Palos Grandes, en Lourdes, Colón, se reportó la muerte de dos supuestos pandilleros luego de que estos atacaran a los miembros de una patrulla policial que llegó a la zona.

Según los agentes, recibieron una llamada de un poblador de la zona alertándoles de que había una reunión extraña de varios sujetos con apariencia de pandilleros. Cuando llegaron a constatar, fueron recibidos con balazos.

"Se trata de una agresión ilegítima por parte de ocho pandilleros. Al parecer estaban planificando algún tipo de hecho delictivo, porque no es común que se reúna ese número de sujetos en este sector. Hubo un intercambio de disparos y los ochos salen huyendo, pero dos recibieron lesiones graves y fallecieron. Cuando les dimos atención, ya habían perdido la vida", explicó un agente de la delegación de Lourdes.

Los sujetos tenían apariencia joven, entre 15 y 20 años, y pertenecían a la pandilla 18, según el informante. Se les encontraron dos armas cortas y hubo otras tres capturas luego de lo sucedido.

En un barril

Siempre en el departamento de La Libertad, pero en Quezaltepeque, la PNC y la FGR notificaron de un cadáver encontrado dentro de un barril cerca del Autódromo Internacional El Jabalí.

El cuerpo fue encontrado a las 6 de la mañana y al sacarlo del barril se descubrieron en él tres heridas de arma de fuego. La víctima respondía al nombre de Marvin Vladimir Ramos Rivas, de 21 años.

"El sujeto tenía tatuajes, pero ninguno alusivo a pandillas. Los padres reportaron que ayer no llegó a la vivienda y no sabían nada de él. No sabemos por qué lo metieron al barril, pero las investigaciones van a determinar lo sucedido", declaró el fiscal que llegó a realizar el reconocimiento.

Durante la madrugada de ayer también fue reportado un cuerpo en un saco en el cantón Macance, carretera al Boquerón. Según la Fiscalía, el cadáver era de un hombre que presentaba lesiones con arma de fuego y con arma blanca. Los habitantes de la zona fueron los que alertaron del hecho.

En la zona oriental del país los homicidios se contaron por partida doble. En Jiquilisco, Usulután, asesinaron a dos hermanos y en Yayantique, La Unión, le quitaron la vida a dos primos. En el caso de estos últimos, sus familiares denunciaron que fueron sacados de su casa por sujetos armados y encapuchados.

El director de la PNC, Howard Cotto, dijo que el incremento de los homicidios se debe a que las víctimas están vinculadas a pandillas.