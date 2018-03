Una nueva luz nos abre a la esperanza, la solidaridad

Cuánto necesitamos los unos de los otros, qué importante es salir al paso del que sufre, del que es atropellado por la aplanadora inhumana de una sociedad que se jacta de moderna, progresista y librepensadora. Sabias son las palabras que el Papa Francisco ha dirigido en una de sus audiencias de los miércoles: “Lo dice claramente Jesús, resumiendo su enseñanza para los discípulos: ‘Sed misericordiosos como el Padre es misericordioso’. ¿Puede existir un cristiano que no sea misericordioso? No. El cristiano necesariamente debe ser misericordioso porque esto es el centro del Evangelio. Y fiel a esta enseñanza, la Iglesia no puede hacer otra cosa que repetir lo mismo a sus hijos: sed misericordiosos como lo es el Padre, y como lo ha sido Jesús. Misericordia.