Una opción diferente en la Puerta del Diablo: escalar

Seguramente ya has visitado la Puerta del Diablo, en Panchimalco; y seguramente ya has ascendido por las escaleras de piedra hasta lo más alto para ver el panorama.Incluso puede que hayas hecho canopy en este verde y nublado lugar, en donde la experiencia no resulta tan extrema, sino más bien es para disfrutar del paraje. Sin embargo, hay una actividad que pocos saben que también pueden practicar allí: escalar.El bloguero Armando Urquillo lo hizo y nos cuenta su experiencia en este enlace. ¡Las fotografías están increíbles!