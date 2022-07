Una pareja de salvadoreños falleció en un tiroteo en EUA

Los salvadoreños Pedro Pineda, de 56 años, y Rosa Miriam Rivera de Pineda, de 36, murieron el pasado 17 de julio, durante un tiroteo ocurrido en un centro comercial de la ciudad de Greenwood, Indiana, Estados Unidos.

Los salvadoreños fueron identificados como una pareja de esposos que se dedicaban al rubro de la construcción. Ambos eran originarios de San Francisco Menéndez, departamento de Ahuachapán.

Según los familiares, Pedro Pineda emigró hacia el país norteamericano hace 17 años, mientras que Rosa Mirian, lo hizo hace 13, cuando su esposo decidió mandarla a traer, "porque no quería estar solo, y para que le ayudara su la familia", recordaron familiares.

"La noticia me impactó, al inicio no podía creer que fueran ellos, hasta que nos confirmaron. El domingo le llamé y no me contestó, y yo presentí que algo le había pasado. Ella y el yerno, a quien yo siempre vi como un hermano, siempre nos ayudaron", expresó ayer don José Luis Rivera, padre de Rosa.

Por su parte, Pablo Pineda, lamentó el deceso de su hermano, ya que aseguró que él se dedica a la venta de sorbetes desde hace más de 40 años, y su principal apoyo era Pedro. "El estaba al pendiente de mi salud y de mis gastos, siempre me apoyó en todas mis necesidades", indicó.

La pareja de esposos no serán repatriados al país, sus cuerpos serán sepultados en Estados Unidos, por decisión de los hijos de Pedro, según los familiares.

"Ellos siempre andaban juntitos, yo les decía que como que eran palomitas, siempre juntos. Además, los gastos de repatriación son caros, y no contamos con ese dinero, así que estuvimos de acuerdo que ambos quedarán allá", contó con pesar el papá de la salvadoreña.

Los familiares lamentaron los hechos recurrentes de violencia y la venta de armas a jóvenes en el país estadounidense, y que personas inocentes paguen las consecuencias.

Por su parte, los vecinos indicaron que recordarán a la pareja como unas buenas e íntegras personas.

El Gobierno salvadoreño condenó el hecho y expresó su solidaridad con la familia de las víctimas, a través de un comunicado emitido el lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores.