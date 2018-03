Una persona lesionada en accidente de tránsito en Moncagua.

Lee también

Dos vehículos tipo automóvil y un furgón cargado de mercadería, fueron los protagonistas de un accidente de tránsito registrado esta tarde a la altura del kilómetro 122 de la carretera Panamericana, en el cantón El Papalón del municipio de Moncagua, San Miguel.En el percance resultó una persona lesionada que viajaba a bordo de uno de los automóviles, sin embargo su estado de salud es estable, según confirmó la Policía.De acuerdo con la inspección de la División de Tránsito Terrestre de la Policía, el accidente es un colisión por alcance, en la cual el furgón placas C 82-721 impacto la parte trasera del vehículo placas P 481-551, obligándolo a pasarse al carril contrario e impactando de manera frontal con en el automóvil placas P 577-075.Los agentes de tránsito dijeron que este tipo de percances se dan con frecuencia debido a que los conductores no guardan la distancia tal y como lo ordena el reglamento de tránsito, y ante situaciones circunstanciales de los vehículos que circulan delante no se puede reaccionar de manera oportuna.