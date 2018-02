Una persona se suicida dentro Hospital Psiquiátrico

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó ayer la muerte de un hombre en el Hospital Nacional Psiquiátrico Dr. José Molina Martínez. Según los agentes policiales, era un reo que se encontraba ingresado desde hace días en el área donde están los privados de libertad y que aprovechó un descuido de las enfermeras para tomar una de las sábanas de la cama en la que estaba para quitarse la vida.

Algunos empleados del centro de salud confirmaron el suicidio del reo, quien fue encontrado muerto por otros trabajadores ayer por la mañana.

“Sí, un reo se ahorcó con una cobija. La identificación no la tenemos, pero el cuerpo se lo llevó bien temprano la policía. En realidad no sabemos por qué se mató, pero sí estaba ingresado aquí”, dijo un empleado que no quiso dar su nombre por seguridad.

LA PRENSA GRÁFICA intentó hablar con las autoridades del hospital para saber más del caso y si el hombre en realidad se había suicidado; no se logró contactar al director del hospital. Tampoco la PNC amplió la información, ya que dijeron que serán las investigaciones correspondientes las que determinarán el hecho.

En los últimos días, el Hospital Psiquiátrico se ha visto envuelto en diferentes situaciones, una de ellas el cierre de las instalaciones este lunes 29 de enero, cuando algunos miembros del sindicato de trabajadores amanecieron con las puertas del centro médico cerradas e impidieron el ingreso de las jefaturas y de los pacientes, que desde temprano se encontraban en el lugar queriendo ser atendidos.

Los sindicalistas señalaron que en el hospital existen muchas violaciones contra los trabajadores, por lo que las autoridades del lugar están cometiendo muchas irregularidades.

La situación la confirmó también el director del centro de salud, Melvin Gómez, quien aceptó que el cierre de las instalaciones por el sindicato que estaba denunciando y protestando porque la semana pasada un trabajador golpeaba a uno de los pacientes.

“Por un proceso que se ha dado en el interior de la institución, por una agresión de un trabajador hacia un paciente psiquiátrico”, explicó Gómez.

Al preguntarle qué tipo de lesiones se le habían hecho al paciente, el director del hospital no quiso dar mayores detalles de la situación sobre el paciente. “No vamos a permitir que los pacientes se agredan de una u otra forma; entonces, por eso, es un proceso que no puedo dar detalles para que cumpla su curso de la mejor manera y estamos haciendo el proceso como se debe”, expresó.