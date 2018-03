Una planta al cuidado de cada niño

Lee también

La mencionada planta era un croto y en su grado se le asignó el nombre de Chepito, siendo la mascota del mismo. Chepito nos ha visitado cinco veces para que se le riegue, se abone y, si se le observa alguna plaga, se le controle. Interrogué a Eleonora sobre la finalidad de tal acción y me expresó: “Chepito es la mascota del grado y cada semana tiene que ser llevado a la casa de uno de los compañeros para su cuido”. Jamás ha pasado un fin de semana o una vacación en el colegio, pues siempre está visitando a algún compañero desde que estábamos en tercer grado.Según sé, con ello nos están inculcando a nosotros y a la familia el amor por las plantas, pues ellas contribuyen a mejorar el ambiente, purificando el aire. Cuando muchas de ellas hay en los bosques, se imprime mayor cantidad de agua en la tierra, los ríos tienen más agua, disminuye la erosión de los suelos y nos beneficiamos todos.Además, habiendo plantas que dan frutos o simplemente con sus hojas, sirven de alimento a las aves y a otros animales del campo, de lo cual todos nos beneficiamos. Todo esto es lo que los maestros nos han enseñado en relación con las plantas. Dependiendo del cuidado que demos a Chepito, así nos califican.Tratando de imitar y ampliar el caso de Chepito, la empresa M3 Asociados, para la que el autor de este artículo presta sus servicios, ha decidido que, a partir del día en que este artículo sea publicado, obsequiará a cada niño que se presente, acompañado de uno de sus padres, trayendo el recorte de Gotas Agrícolas que es publicado en LA PRENSA GRÁFICA, una plantita de tomate Cherry, albahaca, rúcula o arúgula, hierba buena, papayo, cebollino, etc., la cual está plantada en una maceta de durapax de 20 centímetros de alto, para que el niño la cuide, la lleve a producir y toda la familia se deleite consumiendo sus frutos.Durante la visita, además de recibir una hoja informativa sobre los cuidados que se le debe dar, se invitará a observar un sitio cementado sobre el cual se cultivan esas plantas, con el propósito de demostrar que el suelo o el espacio no deben ser limitantes para cultivar, especialmente durante las vacaciones de los niños.Como no se dispone de tantas plantas, se obsequiarán a los 50 primeros que vengan por ellas. ¿Cómo obtenerlas? a) Acudir a cualquier hora hábil del día, a partir de la fecha en que se publique este artículo en LA PRENSA GRÁFICA; b) venir acompañado de uno de sus padres y traer el recorte de Gotas Agrícolas; c) la dirección de la empresa es 6.ª y 10.ª calle poniente 2123, colonia Flor Blanca, San Salvador, frente a canchas de voleibol de playa del Gimnasio Nacional. Teléfonos: 2223-2650 y 2298-9310.Si nos es solicitado, se puede atender cualquier duda que se nos exponga.