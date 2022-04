Una semana como los nuevos sospechosos de todo

Para entrar y salir de la colonia, los militares y policías detienen a la gente. No importa si van a pie o en vehículos. Los requisan, les revisan las pertenencias que llevan, les piden que muestren el Documento Único de Identidad (DUI) y expliquen de dónde vienen o hacia dónde van. Y siempre es así, ida y vuelta, una y otra vez que se sale y se entra a la comunidad.

Eso es lo que se vive una semana después de instaurado el Estado de Excepción en algunas colonias y barrios de El Salvador. El pasado domingo 27 de marzo, la Asamblea Legislativa, afín al presidente de la República, Nayib Bukele, aprobó un decreto enviado por Casa Presidencial, en el cual, se solicitaba declarar estado de excepción en el país por 30 días prorrogables, ante el repunte de homicidios que en un solo día dejó 62 asesinatos, el mayor registro en el siglo XXI.

Ese mismo 27 de marzo, algunas colonias del país, entre ellas la comunidad El Pino, de Santa Tecla (La Libertad); la colonia Montelimar, de Olocuilta (La Paz); y la comunidad 22 de abril, de Soyapango (San Salvador), amanecieron con cercos militares y policiales en las entradas y salidas.

Ayer, un equipo de LA PRENSA GRÁFICA realizó un recorrido por dichas colonias. El cerco militar se mantiene. No para. En el caso de los automovilistas, estos son detenidos en la entradas y salidas de las colonia, los militares les piden el DUI, tarjeta de circulación y licencia de conducir. Además, los hacen bajarse, abrir las puertas de sus carros y abrirles el baúl, para revisar que no "transporten algún ilícito", según dijeron.

Uno de los militares consultados, señala que al pedir el DUI buscan que esas personas ‘efectivamente’ residan en esos lugares. En el caso de no tener registrada la colonia de residencia en el DUI, dijeron que para poder entrar debe de salir un familiar a dar parte de los objetivos de la visita.

Por otra parte, un agente de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que en la colonia El Pino, de Santa Tecla, eran siete los controles militares que se tenían, donde seis de ellos son peatonales y uno automovilístico.

En los controles militares de la colonias El Pino y Montelimar, se confirmó que el registro personal y de pertenencias es sin distinciones. Es decir, aplica para jóvenes, adultos y ancianos.

Sin embargo, en el control militar de la comunidad 22 de abril, la requisa personal se enfoca solo en los jóvenes, a quienes les piden quitarse la camisa para ver si no tiene algún tatuaje.

Uno de los jóvenes intervenidos por militares dijo que la rutina es la misma al entrar y salir de la colonia. ‘’A uno le preguntan si no es colaborador de la pandilla o si no lleva algo para la pandilla y consultan en el sistema que usted no esté perfilado como pandillero. Pero cada vez que salgo o entro me paran, levantan la camisa y se repite el procedimiento’’, dijo.

En la mira. En la comunidad 22 de abril, el foco se alumbra más contra los más jóvenes.

Filas. En Montelimar, los transeúntes tienen que pasar por filas de revisiones para poder continuar su camino en la colonia.

Revisión. La consigna es sospechar de todos en la comunidad San José del Pino, en Santa Tecla.

¡Levántate la camisa! Esa es la consigna contra los más jóvenes en las comunidades seleccionadas para los cercos militares.