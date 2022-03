Una semana de mínimo trabajo legislativo

Luego que la última sesión plenaria de la Asamblea estuviera marcada por la alta cantidad de dispensas de trámite aprobadas (17, enviadas 13 de estas desde el GOES), el trabajo de la semana en las 20 comisiones permanentes del órgano legislativo volvió a ser mínimo.

De las 20 comisiones con carácter permanente, en la convocatoria hecha para la semana de trabajo —de miércoles a lunes— solo fueron convocadas nueve. Una menos de la mitad. No fueron convocadas las comisiones de asuntos municipales, mujer, cultura, defensa, economía, familia, juventud, reformas electorales, salud, seguridad y la de trabajo.

Entre las que sí fueron llamadas a trabajar destacó que no todas fueron transmitidas por los canales legislativos, lo que suele suceder por transparencia del trabajo del órgano legislativo.

De las nueve convocadas, el miércoles 23 solo trabajó la de reformas electorales, cuya reunión duró 24 minutos. Luego, el jueves, trabajaron medio ambiente (1 hora, 40 minutos) y obras públicas (40 minutos). De estas tres, únicamente la primera tiene un expediente en estudio: la ratificación de un convenio. Las otras dos aseguran estar recolectando insumos para diversos temas, pero sin que estos ya estén materializados en una iniciativa.

Después, el viernes, hubo comisión financiera, pero la misma no fue transmitida por los canales legislativos, por lo que no hay registro en los medios legislativos de la misma. Ese mismo día, la comisión de la mujer —si bien no fue convocada— organizó un "foro" en el que legisladores de Nuevas Ideas hicieron propaganda durante casi tres horas con los "logros" de la "Nueva Asamblea.

Las cinco comisiones restantes estaban programadas para ayer. Hacienda duró 27 minutos. Agropecuaria duró 1 hora, 32 minutos. Legislación duró 39 minutos. Justicia y Derechos Humanos se suspendió. Y la comisión política realizó la segunda ronda de entrevistas a aspirantes a la procuraduría general de la república.

De las comisiones que sí se reunieron, únicamente hacienda y financiera emitieron dictámenes, a la espera de si estos serán incluidos o no en la plenaria de hoy.