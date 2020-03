Una semana entre llamados de a la unidad y pleitos políticos entre el gobierno y diputados

"Nosotros venimos, porque de esto comemos. Si por mí fuera, estuviera en mi casa guardada", dice doña Mary (nombre ficticio), una de las vendedores de mariscos que ayer estaba en su puesto en el mercado la Tiendona a la espera de poder ganar un poco de dinero para el día a día.

Como ella, muchos vendedores tienen que lidiar con el miedo al virus del COVID-19, aunque dicen no tener más opción que salir a vender tomando todas las medidas de prevención del caso: mascarillas, guantes, jabón, agua y alcohol gel. "Yo confío en Dios en que todo pasará pronto y con esa confianza es que vengo a vender", cuenta antes de bendecir al cliente que recién ha despachado.

Doña Mary dice que ha respetado, en la medida de lo posible, el régimen de excepción.

El partido que llevó al gobierno al presidente Nayib Bukele dijo el pasado viernes por medio de su diputado Mario Tenorio que en caso de no prorrogarse dicho régimen "ARENA cargaría con los muertos que hubiera en el país". Desde el otro lado pidieron que trabajaran y presentaran propuestas y que no solo llegaran "a levantar la mano", según palabras del jefe de la fracción tricolor, Carlos Reyes.

El cruce de palabras se dio justo en medio de un llamado a la unidad que se ha hecho a nivel nacional desde el Gobierno para poder combatir la pandemia. Y no ha sido el único. A media semana el secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, también tuvo un exabrupto con los diputados luego de que, por un momento, se rompiera el acuerdo para la aprobación de los $2 mil millones .

"No podemos seguir construyendo en base a la confianza cuando nos damos la mano y 10 minutos después cambian las redacciones . Eso no lo vamos a permitir. Si ellos quieren seguir con esto, que sigan solos. Nosotros no vamos a seguir siendo parte de esto", mencionó el funcionario gubernamental, luego que la Asamblea aprobara , el lunes 23 de marzo, que el Gobierno pueda hacer compras directas de bienes para la emergencia nacional, a las cuales se les aplicarán los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública y con informes 30 días después de acabada la emergencia, como lo pidió el Gobierno.

También se peleó el Ejecutivo con los diputados, cuando el jueves, con 45 votos, los legisladores aprobaron una interpretación auténtica al artículo 5 del decreto 593 que establece que las cuarentenas deben ser consideradas como incapacidades laborales, con lo cual le corresponde al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) el pago del salario de quienes se encuentren en esa condición.

Con la interpretación, que fue calificada por GANA como reforma disfrazada de interpretación, el ISSS estaba obligado a pagar el salario a todos los empleados que se vieran afectados por la cuarentena domiciliar decretada por el Gobierno el 21 de marzo pasado, algo que según dijo el presidente Nayib Bukele hubiera significado una erogación de casi $320 millones y una quiebra técnica, a criterio del mandatario.

"Increíble, el FMLN se une con ARENA para proteger a la ANEP y quiebran el ISSS. ¿Qué dirá SIMETRISSS, el STISSS y el Colegio Médico cuando acaban de quebrar la segunda institución más importante de salud en medio de la PANDEMIA? De hecho, votaron más del FMLN que de ARENA", escribió el presidente en sus redes sociales, donde también tuvo fuertes declaraciones en contra de los diputados ayer a los que señaló de convertir en Uber a los elementos de la Policía Nacional Civil, por su moción de establecer en el decreto de ley que los que inclumplieran la cuarentena fueran devueltos a su casa, a la que ayer regresó doña Mary quien espera que la venta diaria le permita salir con todos los gastos durante la cuarentena.

"Yo voy a probar a ver si salgo en lo de los $300. Sino, uno no puede dejar de trabajar. Hay un montón de cosas que pagar y hay que llevar la comida a la casa", mencionó Mary a la espera de que las nuevas medidas a implementar no impidan que los ciudadanos dejen de llegar a comprar.