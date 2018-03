Una sola empresa podría ganar más que otras 31 en contratos de FOVIAL

Lee también

Unos $39 millones pretende invertir el Fondo de Conservación Vial (FOVIAL) durante el presente año, fondos que ejecutarán 32 empresas, entre pequeñas, medianas y una de las grandes compañías constructoras, esta última podría ser la más beneficiada al hacer el desglose de los fondos.El monto exacto asciende a $39,023,653.10, de los cuales, según los datos del FOVIAL, una gran empresa obtendría $2,536,965.25. La cifra se desprende del restante que ejecutarán las otras compañías. Las medianas tendrán disponibles $23,873,394.27. Son 17 y si todas tuvieran fondos equitativos manejarían montos de $1,404,317.31; las pequeñas, que son 14, tendrán $12,613,293.58 y si recibieran fondos equivalentes por su obras, obtendrían $900,949.54, estas últimas serían las menos beneficiadas.El director de la institución, Felipe Rivas, admitió que las pequeñas y medianas empresas son las menos beneficiadas, pero destacó que dinamizan más la economía y generan más empleos. “Sus márgenes pueden ser menores, pero generan tanto empleo, generan más empleo, entonces eso sí se te revierte en términos económicos y ese sí te abona más a reducir las desigualdades”, expresó.Sin embargo, para los proyectos grandes, como el paso a desnivel Navarra, solo tendrían capacidad las empresas grandes.Para la entidad, la prioridad es el mantenimiento rutinario para eliminar el bache abierto. “Aquí nosotros tenemos el famoso taponeo, que en verano funciona perfectamente, pero con el invierno te dura la siguiente lluvia; pero ganas tiempo mientras viene la ruta de trabajo programada para resolver el bache abierto, eso se mantiene”, expresó.Agregó que este año incorporaron en los contratos rutas para sustituir calles completas que forman parte de la mora vial (para 2015 eran 1,499 kilómetros que cumplieron su vida útil), por ejemplo, en San Salvador el año pasado fueron ocho rutas las intervenidas y esperan mantener ese ritmo de trabajo.“No estamos haciendo un periódico, porque eso nos lleva una inversión que no la tenemos, que implica hacer la base, el suelo, subsuelo, pero que el costo es muy elevado, en este caso no lo tenemos de manera completa, pero donde podamos sustituir carpeta, lo vamos a hacer”, aseguró el director.Incorporarían algunas de San Miguel y Santa Ana. Así como completar los 22 kilómetros de la calle cerro Verde y continuarán con la zona de Ilobasco, sustitución de carpeta en la frontera con Sonsonate, en San Cristóbal, la salida de San José Villanueva, Nuevo Cuscatlán, Panchimalco, Olocuita, Santiago Texacuangos, entre otras.“Esa es una de las variantes de este año, antes solo lo manejábamos con los complementarios y era bien puntual, esta vez hemos variado mucho el concepto para colocación más de carpeta y siempre mantener el bacheo”, sostuvo Rivas.En San Salvador seguirán con otro segmento de la Zona Rosa y otras priorizadas de acuerdo con el Tránsito Promedio Diario Anual (TPDA) de las vías bajo su cargo. “Hay unas que aparentemente son menores, pero si usted las descuida, el impacto a la familia y al país es mayor. A veces eso no se comprende porque dicen esta está más dañada, pero si yo no le hago esto (trabajos), el impacto es mayor y la otra podría esperar o trabajamos con otras técnicas”, explicó.Comentó que el monto es mayor al pagar por bacheo que al hacer el costo unitario de toda la carpeta asfáltica, es más cara la perforación que el fresado de la carpeta. “Esto (bacheo) le podría salir barato en el corto plazo, pero esto no tiene garantía”, dijo.La diferencia podría ser de uno a dos años de mayor duración al sustituir la carpeta que el bacheo; pero el problema es que no tiene capacidad financiera para poderlo hacer en toda el Área Metropolitana.Pero con trabajos nocturnos se intervino el año pasado el bulevar del Hipódromo, la 6.ª y 10.ª calle, calle El Mirador, 1.ª y 3.ª calles del centro de San Salvador.“Si logramos esa misma capacidad de ocho, nueve o 10 rutas, San Salvador va a ser bonito, y si seguimos con ese ritmo, podemos sustituir en tres, cuatro años bastante y todo trabajo nocturno”, añadió.También se sustituyó juntas metálicas de pasos a desnivel, aunque el director comentó que ya recibieron algunas quejas de vecinos que se incomodaron por el ruido que generan los trabajos en la noche.ComplementariosHasta que se hacen los cierres de los contratos, con los remanentes se realizan proyectos complementarios que se licitan a finales de enero o inicio de febrero. Algunos se programan en el primer cuatrimestre del año.El año pasado se lograron atender 428 kilómetros adicionales, como un tramo de la carretera Longitudinal del Norte, una atención de emergencia en la calle Sirama, en el oriente del país, donde se han controlado los puntos más críticos con una inversión de $820,000.“Este año seguimos con un mantenimiento rutinario complementario que va a permitir dejar esa vía más transitable, más segura. Va a estar más controlado, eso no significa que la estamos haciendo nueva, porque depende del juicio”, dijo Rivas.Los trabajos implican levantar las losas, trabajar la base y colocar carpeta asfáltica, porque solo ponerle asfalto tendría durabilidad de unos seis meses.Rivas indicó que tienen buena cantidad de rutas que requieren rehabilitación y debería de ejecutarlas el Ministerio de Obras Públicas (MOP), pero no se hace por falta de recursos de MOP.“En algunos casos no necesariamente se pueden atender plenamente, por ejemplo, La Mascota, porque tiene un problema del sistema de aguas lluvias, la parte de drenaje y la ley no nos habilita ir a hacer recarpeteo y hacer drenajes”, indicó.Las atienden en casos de emergencia y si las habilita Protección Civil, como ocurrió en el bulevar Tutunichapa el año pasado.