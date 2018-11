Una sopa sin grasa y un dulce para el papa Francisco

"Lo miraba y lo miraba; se me salieron las lágrimas y me dijo ‘no llorés, no llorés más’ y no podía parar y me decía ‘mirá la foto’, pero no podía, solo lo podía ver a él", el recuerdo de Lina Monsalve, una jefa de cabina de la aerolínea Avianca, quien fue una de las personas que dieron atención al papa Francisco en el vuelo cuando visitó Colombia en septiembre de 2017.

Monsalve es nuevamente parte de la tripulación que atenderá al sumo pontífice, cuando regrese a Roma tras finalizar la Jornada Mundial de Juventud (JMJ) 2019 en Panamá, y una vez más mostró ser parte del personal que viajará con el prelado.

La jefe de cabina conoce algunos hábitos de Francisco –los del vuelo por supuesto, aclara– que van desde descansar, orar, leer, dialogar con la tripulación y dormir.

En el vuelo, la alimentación requiere una atención muy particular, ni semillas ni grasa ni proteínas, eso es parte de lo que se tiene que tener al margen.

Contrariamente sí gusta de algunos complementos alimenticios.

"Le tenemos preparado un postre, porque al santo padre le gusta el dulce... y en el desayuno un café, en el viaje anterior nos dijo que sería un pecado no tomar un café de Colombia", recuerda Monsalve.

La dieta incluye comida suave, "una sopa sin grasa, por lo que se cuida en su alimentación, el Vaticano siempre nos ha pedido que no consuma grasas ni ningún tipo de semillas, entonces muy seguramente consumirá una sopa muy natural", explica la jefa de vuelo, quien después añade que muy probablemente será de zanahoria la que se le servirá.

Avianca presentó el martes anterior a 12 tripulantes, todos de Colombia, que serán los encargados de operar el vuelo de Panamá hacia Roma, cuando Francisco regrese de la JMJ.

A tres papas

La aerolínea, que el 5 de diciembre cumplirá 100 años de operar, ha traslado en cinco ocasiones a pontífices que van desde san Pablo VI, san Juan Pablo II, tres veces, y ahora a Francisco, por segunda ocasión.

El martes, monseñor Mauricio Rueda, enviado del Vaticano al acto que se realizó en Panamá, bendijo a la tripulación, sin embargo, no quiso ahondar en detalles sobre el vuelo y se limitó a decir "nunca doy declaraciones y tampoco las daré ahora".

Extraoficialmente se supo que toda la comitiva del papa podría alcanzar las 100 personas, entre el secretario de Estado, Pietro Parolin; el secretario de Familia; el jefe de viajes del Vaticano; periodistas y otro personal que se encarga de la logística del viaje.

La aerolínea a denominado el vuelo como "Viaje de esperanza" y lo relaciona con condiciones como el optimismo, la motivación, la tranquilidad y la juventud.

"Es un evento para la juventud de Latinoamérica, pero que incluye a todo el mundo, representan sus esperanzas y sus anhelos", dijo María Paula Duque, una de las vicepresidentas de la compañía de vuelos.

Monsalve coincidió en que el papa tiene entre sus prioridades a la juventud y esta debe aprender de él, "es capaz de adaptarse a cada cosa que sucede en el mundo y para todo tiene una palabra amable, amorosa, asertiva y eso se debe llevar la juventud".

Duque aseveró que para el viaje del pontífice la aerolínea tiene preparado "un moderno avión Boeing 787 Dreamliner, equipado con nuevas tecnologías y un diseño revolucionario".

Quien disfruta esta segunda oportunidad es Monsalve. Para ella Francisco tiene un significado muy particular: "Es muy especial, él llega saluda, entra a la cabina de mando para conocer a los capitanes, y luego tras despegar hace una rueda de prensa; después saluda a todos los pasajeros. Todo el servicio es ágil porque va muy cansado".