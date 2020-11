Una vida dedicada a la elaboración de flores

Teodosa Ramírez inició en el arte de elaborar flores cuando era una niña. Desde muy pequeña, se sintió atraída con los arreglos florales que hacía su tía, considerada su tutora en el apasionante mundo de la floristería.

Tiene 76 años de edad y mantiene el ímpetu para continuar con este oficio que se convirtió en la principal fuente económica para su familia.

Dedicación. Doña Teodosa Ramírez dedica más de diez horas del día para elaborar los arreglos florales.

"Hago dalias, rosas, gemelas, coronas fúnebres, entre otras flores; a veces elaboro muchas flores hasta que llenó toda la casa de producto, trabajo más de diez horas diarias haciendo flores porque tengo clientes que compran por mayor y al detalle, solo que este año, los pedidos han bajado", mencionó Ramírez.

Su casa se ubica en la 3ª calle Poniente del barrio El Carmen, en Zacatecoluca, La Paz, y ofrece sus productos con mucha dedicación y amabilidad.

“Desde niña me apasiona el arte de elaborar flores, con esto gano para mis alimentos”.



Teodosa Ramírez, Artesana de flores

Su hogar se convierte durante el año en una pequeña industria de las flores, que recubiertas de parafina, son hechas de papel, alambre y colorantes.

Es un trabajo que requiere mucho tiempo, dijo que guarda el producto para vender en la víspera del Día de los Fieles Difuntos "este año no creo vender mucho por la situación (pandemia), pero gracias a Dios tengo mis clientes y con ellas he movido algo", mencionó la floristería.

Es un negocio que se heredó y actualmente corre el riesgo de perderse en su núcleo familiar, hace un tiempo sufrió una caída "me quebré una rodilla, ya no pude moverme por mi misma, antes yo iba a dejar los canastos de flores al mercado, hasta pagaba un vehículo para que me llevaran las mercadería", dijo, haciendo memoria de los buenos tiempos.